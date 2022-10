Einst war es für Autobesitzer selbstverständlich, kleine Reparaturen am Fahrzeug selbst zu erledigen. Viele konnten im Fall einer kleineren Panne in Eigenregie ihr Auto problemlos wieder auf die Straße bekommen. Doch heute setzen die technisch hochgerüsteten Autos mit ihrer modernen Elektronik den eigenen technischen Fähigkeiten enge Grenzen. „Für die meisten von uns bleibt dementsprechend oft nur der kostspielige Weg zum freundlichen Werkstattmeister. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, welche Probleme überhaupt noch selbst behoben werden können und dürfen oder was jeder Einzelne dazu beitragen kann, Probleme am eigenen Auto gar nicht erst auftreten zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises Ahorn .

Zu den wenigen noch in Eigenregie zu erledigenden Reparaturen gehört das Auswechseln einer defekten Glühbirne, solange dafür nicht der komplette Kotflügel abgenommen oder das Auto auf eine Hebebühne gefahren werden muss. Zählt man die Instandhaltungsmaßnahmen zu den Reparaturen , kommen noch der Öl-, Kühlwasser- und Luftfilterwechsel sowie die Korrektur des Reifenluftdrucks hinzu. Und auch das Wiederauffüllen des Scheibenwischwassers oder der Austausch der Scheibenwischerblätter ist von nahezu jedem Autofahrer durchführbar.

Tipps und Tricks

Auch wenn die Anzahl der Möglichkeiten auf scheinbar nur ein paar wenige Dinge beschränkt sind, müssen, auch bei den zunächst so einfach klingenden Dingen, einige Sachen beachtet werden. Und genau an dieser Stelle setzt der Do-it-yourself-Werkstatt-Workshop des Förderkreises Ahorn e.V. an, der sich an alle richtet, die die Zusammenhänge in ihrem Fahrzeug verstehen möchten.

Unter Anleitung des Rallyefahrers Dominik Dinkel und seines Teams bekommen die Kursteilnehmer am Freitag, 21. Oktober, ab 15 Uhr alle möglichen Tipps und Tricks, woran zu erkennen ist, was das Auto gerade benötigt und wie diese Arbeitsschritte eigenständig erledigt werden können.

Eingeladen und willkommen sind Frauen, Männer, Alte, Junge, Fahranfänger oder langjähriger Roadrunner – alle, die mit ihrem Fahrzeug mehr anfangen wollen, als es nur zu bewegen. Weitere Informationen finden alle Interessierten unter www.jugendhaus-schlupfwinkel.de/diy-autoreparatur. red