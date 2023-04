Der Tag der offenen Gartentür , den der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege seit nunmehr über 20 Jahren organisiert, findet in diesem Jahr am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 16 Uhr statt.

Eröffnung durch Landrat

Landrat Sebastian Straubel, der Vorsitzende des Coburger Kreisverbandes, eröffnet die Veranstaltung um 11 Uhr im Garten der Familie Zarske in Fürth am Berg, Sonnenleite 6. Schwerpunkt ist dieses Jahr Neustadt beziehungsweise der Stadtteil Fürth am Berg, aber auch in Niederfüllbach steht eine Gartentür für Besucher offen. TN