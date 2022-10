Alexandra Kemnitzer

Die Umstellung der 18 Schaltstellen der Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich Ende nächster Woche erfolgen. Diese Ankündigung hat Bürgermeister Jürgen Wittmann in der vergangenen Gemeinderatssitzung mitgeteilt. Um Energie einzusparen wird die Beleuchtung zwischen 23 und 5.30 Uhr unterbrochen.

Seit 2019 sind Mini-Solaranlagen zulässig und dürfen auf Balkonen, Terrassen oder anderen geeigneten Gestellen installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Da auch die Gemeinde Grub am Forst einen Beitrag zur bevorstehenden Energiewende leisten müsse, stellte Andreas Oetter den Antrag auf Errichtung eines „Balkonkraftwerkes“ für die Stromversorgung im „Walter-Höcherich-Park“. Derzeit werde dort ein Brunnen und zur Nachtzeit die Beleuchtung betrieben. Während der Weihnachtszeit sei zusätzlich eine Weihnachtsbaumbeleuchtung in Betrieb. „Um einen ersten Schritt zur Energieeinsparung in unserer Gemeinde zu tun, sollte durch den Betrieb eines ,Balkonkraftwerks’ die Versorgung des ,Walter-Höcherich-Parks’ ermöglicht werden“, so Oetter.

Beschaffung ist möglich

In Anbetracht der finanziellen Situation der Gemeinde und der Vorbildfunktion sehe er die Beschaffung einer Anlage mit Batteriespeicher als möglich an. Auch die Maximalleistung von 600 Watt eines solchen „Balkonkraftwerks“ solle nach Meinung des Antragsstellers für den Park ausreichend sein. Bei der Südausrichtung von zwei 400 Watt-Modulen rechne er mit jährlichen Einsparungen von 450 Kilowatt pro Stunde.

Ergänzend führte der Bürgermeister aus, dass neben der Abschaltung der Brunnen auch die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden abgesenkt würden.

Da laut Jürgen Wittmann ein „Balkonkraftwerk“ nur etwas bringe, wenn die Sonne entsprechend scheine, soll auch die Errichtung einer kleinen Photovoltaikanlage in Erwägung gezogen werden. Die Verwaltung nehme sich des Themas an und werde Standorte prüfen.

Mit einer Gegenstimme wurde eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro für Gemeinderatsmitglieder, beziehungsweise deren Vertreter beschlossen, die ins Planungsgremium „Neubau Kindertagesstätte“ bestellt wurden.

Der Turn- und Sportverein Grub am Forst habe einen Antrag an die Gemeinde über einen Zuschuss in Höhe von 8000 Euro für die Generalsanierung der Tennisplätze gestellt. Die Entscheidung stellte das Gremium bei zwei Gegenstimmen zurück, bis im Haupt- und Finanzausschuss die Förderungen für Zuwendung für Vereine aufgestellt worden seien.

Hohe Investitionskosten

Die Investitionskosten für die drei zu sanierenden Plätze lägen bei knapp 54.000 Euro. „Es wurden mehrere Angebote eingeholt und ein Finanzierungsplan erstellt“, informierte zweiter Bürgermeister André Dehler. Für das Vorhaben sei auch ein Antrag zur Sportstättenförderung beim Bayerischen Landessportverband gestellt sowie die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn bereits erteilt worden.

Da bei der Bauleitplanung der Gemeinde Ebersdorf bei der ersten Änderung des Bebauungsplans „Schützenweg“ in Großgarnstadt die Belange der Gemeinde nicht berührt seien, werde auf eine Stellungnahme verzichtet.

Bei zwei Gegenstimmen wurde beschlossen, dass Grub am Forst dem Planungsverband Oberfranken-West für die Windenergienutzung im eigenen Gemeindegebiet keine Vorschläge zur Ausweisung von sogenannten Vorranggebieten mache.

Da überall in der Coburger Straße Risse entstanden seien, würden diese derzeit mit flexiblem Kalt-Teer ausgebessert. Auch in Rohrbach seien nun solche Ausbesserungsarbeiten vorgesehen.