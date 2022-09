In einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße in Lichtenfels packte kurz vor Geschäftsschluss, ein ca. 30-jähriger Mann Tabakwaren im Gesamtwert von 80 Euro in seinen Rucksack. Anschließend flüchtete er durch die Eingangstür ins Freie. Der Zugang wurde ihm durch einen zweiten Täter „offengehalten“. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung durch die Mitarbeiter des Marktes konnte eine Streife der PI Lichtenfels die Männer im Bereich des Bahnhofs antreffen. Nach kurzer Flucht konnten beide im Bereich des Wasserturms festgenommen werden. Die zuvor weggeworfene Beute stellten die Beamten sicher. Bei den Tätern handelte es sich um zwei georgische Staatsbürger, die in einer Aufnahmeeinrichtung in Bamberg wohnen. Eventuell kommen beide Personen noch für einen weiteren Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Lichtenfels in Frage. Dort fielen am Nachmittag dem Personal ebenfalls zwei Männer , die ähnlich beschrieben wurden, beim Diebstahl von hochpreisigem Parfüm auf. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, stellte Angestellte fest, dass drei Parfüm-Flacons im Gesamtwert von 358 Euro fehlten.