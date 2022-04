Der Kreisjugendring veranstaltet am Ostersamstag, 16. April, wieder eine Osternestsuche für Kinder am Jugendfreizeitzentrum „Am Weinberg“. Für die Kinder sind gut gefüllte Osternester auf dem Gelände versteckt, die von 15 bis 18 Uhr gesucht werden dürfen. Eine Bestellung des Osternestes wird bis zum Sonntag, 10. April, entweder telefonisch 09563/1420 oder per Mail an: info@kjr-coburg.de erbeten. red