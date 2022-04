In den Osterferien erwartet die Besucherinnen und Besucher im Naturkunde-Museum Coburg ein Programm rund um Vögel und ihr Gefieder. Dabei geht es um Fragen wie: Warum sind männliche Vögel manchmal bunter als ihre Weibchen? Und weshalb sind viele andere Vögel so unauffällig? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen einer Kurzführung beantwortet. Im Anschluss basteln die Kinder Filzvögel mit Fantasiegefieder als Eierwärmer.

Auch wieder eine Rallye

Wie das Naturkunde-Museum mitteilt, finden die Osteraktionen am 12., 13. und 14. April jeweils um 10, 11 und 14 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Aktion dauert circa eine Stunde. Die Kosten für die Aktion betragen 1 Euro zusätzlich zum Museumseintritt. Um eine Anmeldung unter Telefon 09561/808120 wird gebeten. Parallel dazu gibt es vom 9. bis 24. April auch in diesem Jahr eine Osterrallye. Dabei folgen die Familien den Küken durch die Ausstellung und erknobeln gemeinsam die Lösungen. Nach gelöster Rallye wartet auf die erfolgreichen Rätsellöser an der Kasse eine kleine Belohnung. Jede Rallye kostet 1 Euro.

Das Naturkunde-Museum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet; am Karfreitag (15. April) ist geschlossen. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter http://www.naturkunde-museum-coburg.de oder im aktuellen Veranstaltungskalender der Stadt Coburg . red