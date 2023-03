Seit Dezember 2020 läuft ein Kooperationsprojekt zur „Erfassung der mundartlichen Form der Ortsnamen in Bayern“ der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und des Verbands für Orts- und Flurnamenforschung in Bayern. Ziel ist es, für alle bayerischen Orte Tonaufnahmen der mundartlichen Aussprache der Ortsnamen zu erhalten und somit zu konservieren. Für den Landkreis Coburg ist Ingrid Ott aus Rödental zuständig. Ott ist Kreisheimatpflegerin und Heimatbotschafterin des Coburger Landes. Ihre Aufgabe besteht darin, zu Mundartsprecherinnen und -sprechern – sogenannten Gewährspersonen – in den jeweiligen Gemeinden zu fahren und diese zu der mundartlichen Aussprache der Ortsnamen zu befragen. Die Gespräche werden aufgezeichnet, so dass zu jedem bayerischen Ort eine Aufnahme entsteht.

Bitte melden!

Ingrid Ott ist auf der Suche nach ebendiesen Gewährspersonen. Gute Gewährspersonen sind der Mitteilung zufolge fest in ihrer Region verankert und beherrschen noch den dortigen Dialekt. red