Erst einmal Abstand! Für Schülerinnen und Schüler ist heute oft klar, dass sie nach dem Abi eine Auszeit brauchen. Sie überlegen, was der richtige Weg ist. Um dabei zu helfen hat die Hochschule Coburg ein neues Angebot entwickelt. Prof. Nicole Hegel , Vizepräsidentin für Bildung und Diversity, erklärt, für wen das Orientierungssemester gedacht ist. Es brauche Zeit, sich auszuprobieren, sagt sie. Bei einem Auslandsaufenthalt, Freiwilligendienst oder ein paar Monaten Jobben sammelten Abiturienten und Abiturientinnen ganz andere, neue Erfahrungen. „Wenn die Zeit dann doch zu lang wird, wenn unklar ist, welcher Studiengang passt oder wie einem das akademische Arbeiten liegt, dann hilft ein Orientierungssemester an der Hochschule Coburg , sich über die eigenen Interessen klar zu werden“, sagt Hegel .

Was ist ein Orientierungssemester? Es ist laut Hegel eine schöne Möglichkeit, in verschiedene Studiengänge reinzuschauen. Jede oder jeder könne sich einen individuellen Stundenplan zusammenstellen und entscheiden, welche und wie viele Module er oder sie wählt und wie viel Zeit insgesamt investiert werden soll. Die Module könnten dabei aus technischen Bachelor-Studiengängen kommen, beispielsweise so etwas wie Automobiltechnologie, aber auch aus dem Bereich Wirtschaft oder der Sozialen Arbeit. Hegel : „Das Orientierungssemester ist eine sehr gute Unterstützung, um die richtigen Entscheidungen für das spätere Berufsleben zu treffen und praxisnah auszuprobieren, was einem liegt.“

Die Rahmenbedingungen

Das Orientierungssemester hat viele Vorteile eines regulären Studiums: vom Studi-Ausweis und Semesterticket bis zur Möglichkeit, Kindergeld zu beziehen. Wer möchte, legt sogar schon die ersten Prüfungen ab. Und wenn er oder sie im Anschluss dann in ein passendes Studium startet, werden diese Leistungsnachweise angerechnet.

Das ist auch interessant für alle, die sich fachlich auf einen Studiengang vorbereiten möchten, der im Wintersemester beginnt. Wer schon zum Sommersemester am 15. März ins Orientierungssemester starten will, kann sich ab jetzt einschreiben.

Junge Menschen hätten die Wahl und täten sich manchmal schwer damit, weiß die Professorin. Ein Orientierungssemester sei eine gute Möglichkeit, einfach mal reinzustudieren. Es gehe auch darum, Studienabbrüche zu verhindern oder dass jemand am Ende in einem Beruf unglücklich wird.

Weitere Informationen gibt es unter hs-coburg.de/orientierungssemester. red