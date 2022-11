Was ein Malermeister in Ausübung so erlebt, reicht für einen Abend voller Comedy . Oliver „Olli“ Gimber, der witzigste Malermeister Deutschlands, bringt als „Witz vom Olli“ mit seinem neuen Programm „Obacht – frisch gestrichen!“ Comedyfans im ganzen deutschsprachigen Raum zum Lachen. Am Samstag, 12. November, um 20 Uhr tut er das im Kongresshaus Rosengarten in Coburg , teilt der Veranstaltungsservice Bamberg mit.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder online unter kartenkiosk-bamberg.de.

Über seine Social-Media-Kanäle erreicht Olli seit Jahren ein Millionenpublikum und in seinem dritten Bühnenprogramm beschreitet der gebürtige Pforzheimer jetzt neue Wege. Obwohl sein Markenzeichen, der „Witz“, weiterhin im Mittelpunkt steht, beherrscht er natürlich nicht Ollis Alltag. Den hat seit gut 40 Jahren das Malerhandwerk fest im Griff. „Und was ich dabei erleben darf, glaubt mir manchmal keiner – geschweige denn ich selbst“, sagt Olli über seinen Berufsalltag. Da hilft meist nur noch ein gepflegter Witz, um ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. In „Obacht – frisch gestrichen!“ teilt Olli diese Storys erstmals mit seinem Publikum. Erlebnisse mit Kunden und Mitarbeitern, aber auch Storys über ihn selbst – die Bandbreite reicht wie bei seinen Witzen von kurios bis unglaublich, von „ja bitte“ bis „oh nein“. Dass da wie immer kein Auge und ab sofort auch kein Pinsel mehr trocken bleibt, versteht sich von selbst. Allein mit dem Stichwort „feuchte Pinsel“ könnte Olli eigenen Worten zufolge übrigens ein ganzes Abendprogramm füllen – wer hätte das gedacht? red