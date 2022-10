Die Gemeinde Meeder will das „Coburger Friedensdankfest“ als kommunalen Feiertag einrichten und etablieren. Am vergangenen Montag entschied der Meederer Gemeinderat noch nicht endgültig. Erst wolle man das richtige Vorgehen intensiver erörtern und dann den Antrag abschließend formulieren, hieß es. Da es im Gremium durchaus differierende Ansichten zu diesem Thema gibt, soll auch noch geklärt werden, ob es ein rein kommunaler Freitag oder ein zumindest landkreisweit geltender besonderer Tag sein soll.

Das „Coburger Friedensdankfest“ wird in Meeder seit 371 Jahren in Gedenken an das Ende des Dreißigjährigen Kriegs immer am 19. August (Sebaldustag) oder dem Sonntag nach Sebaldus gefeiert und geht auf eine Anordnung des Herzogs Wilhelm II von Sachsen-Coburg-Altenburg zurück. Der Herzog war sowohl weltliches als auch kirchliches Oberhaupt seiner Untertanen.

Bereits im Jahr 2012 hatten der damalige Landrat Michael Busch und Coburgs Oberbürgermeister angedacht, einen eigenen Feiertag für das Friedensfest zu schaffen. Im Stadtkreis Augsburg, wo in jedem Jahr am 8. August wie in Meeder das „Hohe Friedensfest“ zum Gedenken an das Ende des Dreißigjährigen Kriegs gefeiert wird, ist dieser Tag bereits ein Feiertag . hust