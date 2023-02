Bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler (FW) in Bad Rodach gaben die anwesenden Mitglieder ein starkes Zeichen für die Jugend . Das teilt der FW-Fraktionsvorsitzende Christian Gunsenheimer mit. Als Direktkandidaten entsenden sie den 25-jährigen Nicola Schoppel aus Coburg ins Rennen um den Landtag. Der Mitarbeiter eines großen Maschinenbauunternehmens in Coburg ist in Seßlach aufgewachsen und dort auch noch fest verwurzelt. In seiner Vorstellungsrede betonte er, dass es ihm um die alten Tugenden der FW gehe, nämlich sich für die Menschen jeden Alters vor Ort einzusetzen, den Einklang von wirtschaftlicher Entwicklung, Wohlstand und Nachhaltigkeit zu fördern und nicht zuletzt die Wettbewerbsfähigkeit der Region Coburg voranzubringen. Als Listenkandidat wird Richard Woytalla aus Rödental von der Versammlung empfohlen.

Wenig überraschend setzen die FW beim Bezirkstagskandidaten auf ihren Erfolgsgaranten der letzten Bundestagswahl: Rainer Möbus aus Bad Rodach. Der zeigte sich bei seiner Vorstellung kämpferisch: „Wir brauchen einen Vertreter des Coburger Landes im Bezirk, der sich auch für Projekte vor Ort einsetzt. Insbesondere im kulturellen und sozialen Bereich sind in den letzten Jahren zu wenige der freien Finanzmittel des Bezirks zurück in die Region geflossen.“ Der Inhaber eines Getränkeherstellers ist durch sein großes Engagement in der Kultur und bei der Flüchtlingshilfe bekannt. Ihm zur Seite wird der Großheirather Gemeinderat Oliver Göckel als Listenkandidat in die Wahl zum Bezirkstag ziehen. red