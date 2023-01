Dr. Peter Hofmann , Orthopäde und Unfallchirurg , war 19 Jahre am Regiomed-Klinikum Neustadt tätig und ist zum 31. Dezember 2022 in den Ruhestand gegangen. Das teilt Regiomed mit.

Bereits im November 2003 nahm Peter Hofmann seine Tätigkeit in der Klinik Neustadt auf. Damals war die Klinik noch eine orthopädische Privatklinik unter Leitung des Berliner Arztes Dr. Karl-Heinz Drogula. Im Mai 2012 musste das Krankenhaus Insolvenz anmelden. Der Krankenhauszweckverband Coburg erwarb die Klinik Neustadt und der Betrieb wurde durch die Klinikum Coburg GmbH übernommen. Schon vor der Übernahme durch Regiomed war Dr. Hofmann als Oberarzt in der orthopädischen Abteilung der Klinik Neustadt wie auch als Facharzt im angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätig.

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Chefarztes Dr. Frieß im Jahr 2016 übernahm er vorübergehend die Leitung der Abteilung, bis ein Nachfolger gefunden war. Seitdem war er in der Akutsprechstunde im MVZ der Klinik Neustadt tätig und hat dort Patienten mit den verschiedensten orthopädischen Erkrankungen behandelt.

Während seiner Dienstzeit in der Klinik Neustadt hat Peter Hofmann viele der ambulant gesehenen Patienten auch selbst operiert. Seine Patienten, die zumeist ein neues Knie- oder Hüftgelenk von ihm bekommen haben, empfanden die Kopplung der ambulanten und stationären Behandlung aus einer Hand als äußerst wirkungsvoll.

Fridolin Rech, kommissarischer Krankenhausdirektor, dankte dem ruhigen Mediziner für die lange und gute Zusammenarbeit. Er überbrachte ihm die besten Wünsche für seinen neuen Lebensabschnitt. „Herr Dr. Hofmann hat für seine Patientinnen und Patienten hervorragende Arbeit geleistet, ohne dabei viel Aufhebens zu machen. Auch den Mitarbeitenden der Klinik und des MVZ war er stets ein offener Vorgesetzter und guter Chef. Hierfür herzlichen Dank.“ Die neu gewonnene freie Zeit will Hofmann vermehrt seiner Familie und vor allem seinem Enkelkind widmen. Daneben will er die Gartenarbeit intensivieren und neben Touren in den Bergen auch kulturell noch einiges erleben. red