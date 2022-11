Ein weiteres, pflegearmes Grabfeld ist auf dem Ahorner Friedhof geschaffen worden. Bürgermeister Martin Finzel stellte zusammen mit dem Seniorenbeirat Ahorn diesen neuen Friedhofsteil vor. Pfarrer Rolf Gorny übernahm die Segnung. Weiterhin wurden zwei Großbäume für Baumbestattungen auf einem sanften Hang neben der Aussegnungshalle gepflanzt.

Durch die neu geschaffenen Angebote stünden auf den kommunalen Friedhöfen in Ahorn und Eicha neben den traditionellen Bestattungsformen nun eine ganze Palette betreuungsarmer Angebote zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Ahorn . Das Angebot in Ahorn haben Landschaftspfleger Oliver Ulrich und die Mitarbeiter des Bauhofs geplant und umgesetzt. Im Mittelpunkt steht ein rund gepflasterter Weg mit einer Steineiche, um den einzelne Natursteinquader angeordnet wurden. Diese dienen Einzelpersonen oder Familien zur Urnenbeisetzung. Glastafeln in warmen Farben oder aus Metall werden den Namen der Verstorbenen tragen und an den Steinen angebracht. Bürgermeister Martin Finzel sagte: „Es war an der Zeit, weitere pflegearme Bereiche für Urnenbeisetzungen anzulegen, um der Nachfrage Rechnung zu tragen.“ red