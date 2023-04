Seit über 20 Jahren ist die Sommerakademie der VHS eine Konstante im Coburger Kulturleben und bietet Wochenend-Workshops an inspirierenden Orten unter Leitung von interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Wie die VHS Coburg Stadt und Land mitteilt, gibt es in diesem Jahr neben den Klassikern wie Keramik, Patchwork oder Filzkunst sieben Angebote von neuen Dozenten.

Eine von ihnen ist Anna Lamberz. Die Malerin und Performancekünstlerin mit Wohnsitz in München gibt seit längerer Zeit Workshops auf Kreta wie auch im Haus Buchenried am Starnberger See. Dazwischen arbeitet sie gerne auch als Artist in Residence, zum Beispiel in der Schweiz. Auch in Coburg verbringt sie immer wieder Zeit und wurde so auch auf die Sommerakademie aufmerksam, die sie am 28. April mit dem Workshop „Wiesen-, Wald- und Wasserfarben“ eröffnet. Dieser findet am Coburger Wolfgangsee statt. Es geht um die reine Malerei, in der die Farbe als Grundstoff des Malens eingesetzt wird, ohne Illusion.

Neu im Programm sind auch die Bildhauerin Nicola Schnier und die Malerin Cordula Utermöhlen, die im letzten Jahr beide im Coburger Land eine neue Heimat gefunden haben. Schnier bietet ab 29. April Bildhauerei mit Speckstein in der Alten Schäferei und mit Utermöhlen kann man am 22. und 23. Juli Tiere auf dem Bauernhof in Schottenstein zeichnen.

Bereits seit 2011 lebt der gebürtige Schwede Gustaf Enebog in Coburg . Er bietet den Workshop „Stillleben mit Wow-Effekt“ am 12. und 14. Mai in seinem Atelier in Coburg an.

Bereits im letzten Jahr gesellte sich der Erfurter Maler Jost Heyder zu den Dozenten der Sommerakademie. In seinem Kurs „Zeichnung und Malerei“ steht die Abbildung des Menschen im Vordergrund und die Teilnehmer können von seinem Erfahrungsschatz viel lernen.

Jost Heyder hat Größen wie Hans-Jochen Vogel und Marcel Reich-Ranicki porträtiert und der Coburger Kunstverein widmet ihm diesen Sommer eine Einzelausstellung.

Kein Unbekannter in der Region und darüber hinaus ist der Kronacher Handpressendrucker, Galerist und Schriftsteller Ingo Cesaro. Seine Leidenschaft gilt dem Buchdruck mit beweglichen Lettern. Teilnehmer seines Kurses „Typografisches Gestalten“ werden einiges über diese Erfindung Gutenbergs lernen, bevor sie textlich und gestalterisch mit Buchstaben spielen (am 22. Juli in Neustadt).

Mehrere Tausend Jahre alt ist die Goldschmiedekunst, doch Anja Schöpke und Mara Freigang beleben sie in ihrem Workshop „Ätzen von Motiven in Silber“ mit moderner Technik. In der Goldschmiedewerkstatt in Straufhain werden vom 7. bis 9. Juli Motive mittels Belichtung auf das Schmuckstück übertragen und dann geätzt. Ähnlich unkonventionell arbeitet die Erlanger Künstlerin Gabriella Héjja. Für ihre Kunst geht sie technisch zurück zum Ursprung der Fotografie – zur Camera obscura. Eine solche wird jeder Teilnehmer in ihrem Kurs am 1. und 2. Juli im Campus Design der Hochschule Coburg bauen.

Das gesamte Programm findet sich auf sommerakademie-coburg.de. Fast alle Workshops bieten noch freie Plätze. Buchungen sind möglich über die Website oder telefonisch unter 09561/88250. red