Rund 8400 Unternehmerinnen und Unternehmer in Stadt und Landkreis Coburg waren in der Zeit von 22. November bis 12. Dezember aufgerufen, online oder per Briefwahl ihre Interessenvertreter in die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Coburg zu wählen. Rund 1300 Wahlberechtigte haben ihre Stimme abgegeben, teilt die IHK zu Coburg mit. IHK-Präsident Andreas Engel betont die Bedeutung der Stimmabgabe: „Damit stärken unsere Unternehmerinnen und Unternehmer das ehrenamtliche Engagement und verschaffen unserer Vollversammlung ein kräftiges Mandat.“ Nach Auszählung der Stimmen hat der Wahlausschuss um IHK-Ehrenpräsident Friedrich Herdan und Siegfried Wölki das Wahlergebnis festgestellt.

Bei der IHK-Wahl gilt das Prinzip: Ein Unternehmer , eine Stimme – unabhängig davon, ob es sich um einen Großkonzern handelt oder um einen Einpersonen-Betrieb. 48 Persönlichkeiten der gewerblichen Wirtschaft in Stadt und Landkreis bewarben sich um einen der 32 Sitze in der IHK-Vollversammlung. Die Sitzverteilung in dem Gremium spiegelt die wirtschaftliche Struktur in Stadt und Landkreis Coburg wider. Dazu werden die Branchen in sechs Wahlgruppen zusammengefasst und erhalten entsprechend ihres jeweiligen wirtschaftlichen Gewichts eine bestimmte Anzahl an Sitzen. Die neue Wahlperiode beginnt mit der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung am 28. Februar 2023 und endet am 31. Dezember 2026. Die Wahlgruppen setzen sich wie folgt zusammen:

- Industrie, einschließlich Bergbau, Energiewirtschaft, unternehmensnahe Dienstleistungen: Lothar Bauersachs, André Baumann, Florian Bertges, Matthias Dietz , Jochen Dressel, Christian Gottfried, Larissa Hofmann, Thomas Kaeser, Matthias Kapp, Peter Martin , Gabriel Möbus, Frank Schneider , Claudia Weigelt;

- Dienstleistungen, Großhandel, Handelsvertreter: Reinhard Ehrlich, Andreas Engel, Norbert Hein, Rolf Kupek, Michael Leib, Uwe Meyer, Steffen Prodinger, Harald Scheler;

- Kreditinstitute, Verlage, Versicherungsgewerbe: Sven Adlung, Detlef Beil, Martin Faber , Stefan Gronbach, Norbert Schug;

- Einzelhandel: Erik Bätzoldt, Steffi Cestone, Wolfgang Schulze , Markus Stache;

- Speditions- und Verkehrsgewerbe: Christian Heland;

- Tourismus: Kerstin Pilarzyk. red