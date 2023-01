„Wie kann man für seine Fläche eine naturschonende Bewirtschaftung bereits im Pachtvertrag festlegen?“ Mit dieser Frage befasst sich ein kostenloser Online-Vortrag der Initiative Fairpachten am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr. Die Veranstaltung für Landbesitzer, aktive Naturschützer und Interessenten hat der gemeinnützige Naturschutzverein LBV Coburg (Geschäftsstelle in Dörfles-Esbach) organisiert. Der Einwahllink zum Vortrag lautet t1p.de/naturschutzonline.

Die meisten Naturschutzmaßnahmen lassen sich bereits im Pachtvertrag vereinbaren. Sowohl private Verpächter landwirtschaftlicher Flächen als auch Kommunen und Kirchen können so einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Arten leisten, heißt es in einer Pressemitteilung des LBV.

Die Artenvielfalt auf den Feldern, Wiesen und Weiden ist stark bedroht. Viele Arten der Agrarlandschaft gehen stark in ihren Beständen zurück. Was kann getan werden, um die Arten in der Agrarlandschaft zu schützen? Barbara Ströll, Regionalberaterin im Projekt „Fairpachten“ der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, stellt in ihrem Online-Vortrag unterschiedliche Naturschutzmaßnahmen vor, die von vorneherein vereinbaret werden können: Vom Anlegen von Ackerrandstreifen mit Wildblumen bis hin zum Stehenlassen von Wieseninseln oder den Verzicht auf Pestizide – eine naturschonende Bewirtschaftung wird damit gesichert. Sowohl private Verpächter landwirtschaftlicher Flächen als auch Kommunen und Kirchen können hier einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Arten leisten.

Bei dem Infoabend wird erläutert, wie es aktuell um die Arten in der Agrarlandschaft bestellt ist und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Es werden Maßnahmen vorgestellt, die Lebensräume schaffen. Außerdem stellt Barbara Ströll das kostenlose Beratungsangebot „Fairpachten“ vor, das Grundstückseigentümer dabei unterstützt, sich aktiv für den Artenschutz einzusetzen.

Das Projekt „Fairpachten“ wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. Wer beim Vortrag verhindert ist, findet das Beratungsangebot sowie kostenlose Musterpachtverträge mit ökologischen Mindeststandards unter fairpachten.org.

Im Coburger Land ist der LBV besonders aktiv: Er hat aktuell über 3500 Mitglieder, davon mehr als 100 Mitglieder im aktiven Ehrenamt, die sich nicht nur um die Belange von Vögeln kümmern, sondern um alle bedrohten Tiere und Pflanzen im Landkreis. Die Kreisgruppe Coburg betreut über 250 Fledermauskeller, über 400 Eulennistkästen und rund ein Dutzend Storchenhorste. Außerdem betreibt sie eine Greifvogelauffangstation und eine Fledermausanlaufstelle. Um Menschen für die Natur zu begeistern, ist die Kreisgruppe aktiv in der Umweltbildung und bietet jährlich über 50 Naturveranstaltungen an. Der LBV Coburg setzt sich auch für ein „Grünes Band“ an der ehemaligen Grenze zur DDR ein. red