Am Campus Design der Hochschule Coburg haben Studierende ein kleines Haus errichtet. Das sogenannte Circular Tiny House (CTH) wurde komplett aus nachwachsenden Materialien gebaut. In dem Projekt steckt aber noch viel mehr. Jetzt wurde es mit dem Creapolis-Award ausgezeichnet.

Es besteht aus Lehm, Stroh, Holz und Bauteilen aus zweiter Hand. Solarmodule liefern die Energie. Dass es in vielen Bereichen den Zeitgeist trifft, macht es umso interessanter: Es schont Ressourcen, ist umweltfreundlich, unabhängig vom Stromnetz und verbraucht wenig Fläche. Gut ein Jahr nach Baubeginn ist das kleine Haus am Campus Design eine echte Attraktion. Weit über die Grenzen Coburgs, sogar Deutschlands hinaus, findet das CTH in der Fachwelt und den Medien große Beachtung. Dabei sind nicht nur das Design und die nachhaltige Bauweise interessant.

Gemeinsam mit dem Lehrbeauftragten Andreas Macht hat Architekturprofessor Rainer Hirth mit großem Einsatz von über 50 Studierenden der Architektur und Innenarchitektur das Haus geplant und errichtet. Das Haus arbeitet energetisch autonom. Es deckt seinen gesamten Energiebedarf über zwölf Solarmodule auf dem Dach. In der Decke ist unter dem Lehmputz eine elektrische Strahlungsheizung verbaut, die wie ein Kachelofen wirkt. Diese wird mit einem Thermostat gesteuert. „Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie von Mitte März bis Anfang Dezember ausreichend elektrische Energie liefert, um in der Übergangszeit zu heizen. Für den Rest des Jahres soll sie den Bedarf an elektrischer Energie sicherstellen“, erklärt Rainer Hirth. Seit kurzem laufen nun auch die technischen Messungen, schließlich dient das kleine Haus auch als Versuchslabor für die Studierenden .

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Dies Academicus, der akademischen Jahrfeier der Hochschule Coburg , überreicht. Präsident Prof . Stefan Gast, in seiner Laudatio: „Das Projekt von Prof . Dr. Rainer Hirth und dem Kooperationspartner, der IBC Solar AG, hat den Studierenden auf praktische und eindrucksvolle Weise nachhaltiges Denken und Handeln nahegebracht – in Verbindung mit anwendungsorientierter Lehre. Dazu entstand ein Objekt, welches die Innovationskraft der Hochschule Coburg , ihrer Dozierenden und ihrer Studierenden nicht nur in der Region sichtbar, sondern auch erlebbar macht.“ Am Dies Academicus vergab die Hochschule auch ihre Ehrenmedaille an Prof . Dr. Heinrich Schafmeister und an Prof . Dr. Michael Rossner, begrüßte neue Professorinnen und Professoren . Der Creapolis-Award war einer der Höhepunkte des Abends. red