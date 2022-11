Bad Rodach — Er wird fast schon zu einer Tradition: der Wunschbaum im Kurpark von Bad Rodach . Vor zwei Jahren wurde der Linde auf der Festwiese erstmals in der Vorweihnachtszeit eine rote Nikolausmütze übergezogen. Jetzt war es wieder soweit. Der Baum erhielt zum dritten Mal sein markantes , weithin sichtbares Aussehen.

Dadurch, dass die Linde etwas zurückgeschnitten wurde, gestaltete es sich für Sebastian Golbik, der damals die Idee zum Wunschbaum hatte und die Mütze nähte, etwas leichter, dem Bau die Kopfbedeckung überzustülpen. Aber von jetzt auf dann ist die Aktion doch nicht über die Bühne gegangen. Wie Nancy Grau (Therme Natur) verdeutlichte, gingen über fünf Stunden ins Land, bis die Mütze „saß“.

Auch wenn der Baum im Aussehen an den Wunschbaum der vergangenen Jahre erinnert, steckt in der Linde in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung. Wurden bisher die gesamte Adventszeit über die Wünsche in einem Briefkasten gesammelt und am Ende drei Wünsche erfüllt, wird dieses Jahr ab dem 1. Dezember der Briefkasten täglich geleert und es wird jeden Tag ein Wunsch erfüllt.

Dass dies möglich wurde, ist nach Worten von Kurdirektorin Stine Michel den „Wunschpaten“ zu verdanken, die sich bereit erklärt haben, Träume wahr werden zu lassen. Der Bogen der Wunschpaten spannt sich nach ihren Worten vom Einzelhandel über die Stadt Bad Rodach und die Industrie bis hin zu den verschiedensten Gruppierungen. „Große Überzeugungsarbeit musste nicht geleistet werden“, lobte Stine Michel die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Als eine „tolle Aktion“ bezeichnete Maria Westhäuser (Stadtwerke Bad Rodach ) das Vorhaben, jeden Tag einen Wunsch zu erfüllen. Lars Otto (Netzwerk Bad Rodach begeistert) pflichtete ihr bei und betonte, dass man bei ihm „offene Türen“ eingerannt habe. Bürgermeister Tobias Ehrlicher hielt fest: „Es lohnt sich jetzt, jeden Tag am Wunschbaum vorbeizukommen.“

Wünsche nur bis 50 Euro erfüllbar

Erfreulich ist für ihn, dass die Idee, jeden Tag einen Wunsch zu erfüllen, auf eine sehr breite Unterstützung gestoßen ist. Deutlich machte Ehrlicher, dass nur erfüllbare Wünsche im Wert bis zu 50 Euro in die engere Auswahl kommen können. Natürlich müssen die Wunschzettel mit der Adresse des Absenders versehen sein.

Der Wunschbriefkasten wird letztmalig am 21. Dezember geleert. Am 22. Dezember findet dann um 16 Uhr im Restaurant des Thermalbades die große Geschenkstunde statt, bei der die Wunschpaten ihr jeweiliges Präsent persönlich überreichen.