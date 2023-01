Eine Ära ging am Sonntag in Großwalbur offiziell zu Ende. Nach fast 25 Jahren seelsorgerischem Dienst wurde Pfarrer Eberhard Wunder mit einem Festgottesdienst von Dekan Andreas Kleefeld in den Ruhestand verabschiedet. An dem Festgottesdienst nahmen viele Kirchenmitglieder, Bekannte und Freunde aus der Bevölkerung teil.

Im Februar wäre Wunder 25 Jahre lang in Großwalbur gewesen. 1998 folgte er einem Ruf aus dem Coburger Land. Gern erinnert er sich an seine Ankunft: „Es war ein fulminanter Empfang mit Kindergarten, Kirchenvorständen und ganz vielen lieben Menschen.“ Die Pfarrstelle teilte er sich bis 2011 mit seiner Frau Dorothea Eichhöfer-Wunder. Diese übernahm dann die zweite Pfarrstelle in Lautertal.

Viel Zeit, sich einzugewöhnen, blieb dem Pfarrerehepaar damals nicht. Vier Kirchgemeinden (Ahlstadt, Großwalbur , Ottowind und Breitenau), ein Kindergarten und die Dorfhelferinnen-Station forderten die Wunders enorm. „Jeden Sonntag zwei bis drei Gottesdienste, wöchentliche Dienst-Sitzungen mit den Kolleginnen und Kollegen der Ephorie, religiöse Erziehung der Kinder, Personalmanagement und die Bewältigung der Aufgaben als Träger des Kindergartens waren die ersten Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten“, erzählt Eberhard Wunder von einer Zeit, die er trotzdem nicht hätte missen wollen.

Sehr reges Glaubensleben

Rückblickend bleiben ihm neben vielen anderen Ereignissen vor allem der „Tag der Regionen“ in Ahlstadt und das große Friedensdankfest in Meeder in Erinnerung. Als „herrlich“ bezeichnet er die jährlichen großen Kinderbibelwochen, die im Pfarrgarten durchgeführt wurden.

Wie vielseitig Eberhard Wunder war und ist, zeigt auch, dass er die Organisation der Kirchwegwanderung übernommen hat. „Es wurden jährlich etwa fünf Wanderungen durchgeführt, die auf sehr gutes Interesse stießen.“

Es gab aber auch den politischen Pfarrer Wunder . Dem Schutz der Umwelt und der Bewahrung der Schöpfung fühlte er sich verpflichtet. Deswegen war er Mitinitiator der „Schöpfungsandachten“ als Kritik am geplanten Flugplatzbau bei Neida. „Unser Beitrag wurde im Himmel erhört“, kann Wunder jetzt zufrieden feststellen. Der Flugplatz wurde nicht gebaut.

Es war der Christliche Verein Junger Männer ( CVJM ), der in der Jugendzeit von Eberhard Wunder , geboren 1957 im unterfränkischen Schweinfurt, die Weichen stellte. „Ich wollte gern aus dem christlichen Glauben heraus leben, fand aber die praktischen Angebote dazu eher zu eng und fast erdrückend“, sagt Wunder , wenn er auf seine Jugendzeit zurückblickt.

Vom Studium der Theologie habe er sich Öffnung und Weite versprochen. An seinem Entschluss Pfarrer zu werden, hielt er fest und bewarb sich nach seinem Zivildienst bei der Bayerischen Landeskirche. Es folgte das Vikariat in Kleinostheim bei Aschaffenburg. Zehn Jahre lang wirkte Eberhard Wunder danach als Pfarrer zur Anstellung in seiner ersten Pfarrstelle in Dittlofsroda ( Dekanat Lohr am Main).

Und dann fast 25 Jahre im Coburger Land. Etwas Unbehagen bereitet Eberhard Wunder der Umstand, dass seine Nachfolge noch nicht geregelt ist. „Die Stelle ist zwar ausgeschrieben, aber es ist noch nichts entschieden.“ Während der Zeit der Vakanz wird Pfarrer Karl-Heinz Hillermeier aus Gauerstadt die Vertretung übernehmen.

Ende Januar zieht er weg

Die Frage nach dem berühmten lachenden und weinenden Auge beantwortet Pfarrer Wunder eindeutig: „Es gibt kein weinendes Auge.“ Es seien rundherum viele schöne Jahre im westlichen Coburger Land gewesen, die er nicht missen möchte, aber er freue sich riesig auf seinen Ruhestand. Seinen nächsten Lebensabschnitt tritt Eberhard Wunder mit seiner Frau in Detmold (Ostwestfalen-Lippe) an, wo das Ehepaar in einer Alten-WG leben will. Lange bleibt Eberhard Wunder nicht mehr in Großwalbur . „Ende Januar kommt der Möbelwagen.“