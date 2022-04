Sommer 2021. Die Super-Illu, eine der größten Zeitschriften Deutschlands, schreibt einen Wettbewerb aus. Gesucht wird der Schlagerstar von morgen. Zahlreiche Talente bewerben sich. In der Jury, vor der die Besten live vorsingen dürfen, sitzen neben Machern der Musikbranche auch die Schlagerlegenden Ute Freudenberg und Bernhard Brink sowie Textdichter Tobias Reitz ( Helene Fischer , Klubbb3, Hape Kerkeling ). Am Ende ist es die 16-jährige Luna aus Coburg , die alle überzeugt.

Mittlerweile ist viel passiert. Lunas erstes Album „Mein Kopf, mein Bauch, mein Herz“ ist so gut wie im Kasten und soll in Kürze rauskommen. Ihre Single „Dein Blick“, die deutsche Version des Hits „Your Eyes“ aus dem Film „La Boum 2“, erscheint am 29. April unter ihrem Künstlernamen Luna Klee. „Der Name passt zu mir“, sagt sie. „Ich wollte, dass sich eine Verbindung zum Glück herstellen lässt. Denn es hat mich und meine Familie bisher durchs Leben begleitet. Außerdem wollte ich meine Privatsphäre schützen und hab mir deshalb einen Künstlernamen gewünscht“.

Die vergangenen vier Monaten waren für die Schülersprecherin des Albertinums „extrem aufregend“. Neben den Aufnahmen im Studio bei Produzent Gerd Jakobs hatte sie auch ein Fotoshooting, Interviews mit mehreren Zeitschriften und einen Videodreh. Das Mädchen reiste dafür quer durch die Republik: Berlin, Straubing, Düsseldorf und Viersen. „Ich bin ganz schön rumgekommen und hab viele erfahrene Profis aus der Musikszene kennengelernt. Das ist Wahnsinn“, schwärmt die Newcomerin im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Luna hat eine wunderbare Natürlichkeit und einen Wiedererkennungswert in der Stimme“, sagt Ute Freudenberg, „da stimmt einfach das Gesamtpaket.“ Schlagertitan Bernhard Brink ergänzt: „Sie ist frisch und eloquent und singt einfach gut.“ – „Ich glaube, wir haben sie alle vom ersten Moment an lieb gewonnen“, stellt Tobias Reitz fest, der sie gemeinsam mit Labelpartner Alexander Dimitrov sofort unter Vertrag genommen hatte. „Ich freue mich, dass wir jetzt mit ihr an der Karriere als Sängerin feilen können. Luna ist ein Naturtalent, wie man es nicht alle Tage findet.“

Ihre ersten Schritte macht Luna in Sonneberg in Thüringen, wo sie die ersten Jahre aufwuchs. Schwimmabzeichen, erste Tanzschule, erste beste Freundin… Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in Coburg und geht dort zur Schule. Sie ist Schülersprecherin, Leichtathletin und fährt seit ein paar Monaten Motorrad. Sie lernt Gitarre, Klavier und Cello spielen.

Für ihren Bewerbung bei „The Voice Kids“ nimmt sie Gesangsunterricht bei Alina Probst. Sechs Castings hat Luna durchlaufen, dann scheiterte sie kurz vor den Blind Auditions. Aber seither betreut sie Alina Probst, die ihr immer noch Gesangsunterricht gibt und sie auf ihr Musikabitur in zwei Jahren vorbereitet.

Auch wenn es bei The Voice Kids nicht geklappt hat, Luna gab nicht auf. Den Ratschlag, sich an deutsche Texte zu halten, nahm sie an. „Ich mag Schlager einfach. Schlager verbindet“, sagt sie voller Überzeugung. „Bis zum Abitur wollte ich schauen, was geht, und nahm an verschiedenen Gesangswettbewerben teil.“ Hätte sie keinen Erfolg gehabt, wäre Luna Polizistin geworden. So der Plan.

Doch jetzt steht erst einmal ihre Schlagerkarriere im Mittelpunkt – „auch, wenn die Schule natürlich immer vorgeht“, sagt sie.

Ihre Kraft und Lebensfreude zieht die 16-Jährige aus ihrer Familie: „Ich hab zwei leibliche und zwei Pflegegeschwister, außerdem zogen vor ein paar Jahren meine Großeltern aus Brandenburg zu uns. Ach ja, einen halben Zoo haben wir auch noch zu Hause“, erzählt sie mit strahlenden Augen. „Das ist meine Großfamilie. Und die lieb ich über alles!“

Die Bühne kennt Luna schon seit Kindertagen. Sie sammelt erste Erfahrungen im Ostermusical der Kirchengemeinde, bei dem sie seitdem Jahr für Jahr mitsingt. Später kamen Taufen und Hochzeiten dazu.

Während Corona-Zeiten hat sie in der Schule zusammen mit ihrer Klasse auch selbst einen Song geschrieben. „Dafür bin ich meinem Lehrer total dankbar. Es hat so viel Spaß gemacht“, erinnert sich die Sängerin. Ihre Leidenschaft für die Bühne wuchs und wuchs mit jedem Auftritt. Sie ist gespannt, was noch alles kommt. „Die große Reise hat mit dem Sieg beim Casting begonnen. Mal schauen, was ich noch alles erleben werden.“ In Coburg wird Luna wohl auch demnächst mal zu sehen sein – beim Schlossplatzfest wird’s aber nichts. Denn da steht das Programm schon. Auf Facebook , Instagram und TikTok hat Luna jetzt einen eigenen Account. „Das ist alles sehr neu für mich“, sagt sie – „denn bis ich 15 war, hatte ich damit nicht viel zu tun.“