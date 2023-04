Am Karsamstag , 8. April, um 19.30 Uhr öffnet sich der Vorhang im Großen Haus des Landestheaters Coburg zur letzten Premiere vor der Generalsanierung . Aufgeführt wird das Schauspielmusical „Ewig jung“.

Unter der Regie von Schauspieldirektor Matthias Straub lädt das Ensemble zu einem heiter-melancholischen Abend mit viel Musik. Das Songdrama des schwedisch-schweizerischen Autors Erik Gedeon, das auf dessen ausdrücklichen Wunsch inhaltlich an die jeweilige Spielstätte anzupassen sei, wird zur heiteren Persiflage auf die gegenwärtige Situation des Landestheaters. Fünf Schauspieler und die musikalische Leiterin Angela Rutigliano am Klavier nehmen das Publikum mit auf eine schräge musikalische Reise aus der Zukunft in die Gegenwart.

Wir schreiben das Jahr 2073: Das Globe befindet sich noch immer im Bau und auf die Sanierung des Großen Hauses wartet man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Dennoch hat man sich für eine Umfunktionierung des Landestheaters entschieden: Das Große Haus ist nun eine Seniorenresidenz, in der das gealterte, aber gefühlsmäßig selbstverständlich ewig jung gebliebene Senioren-Schauspielensemble seinem gewohnten Tagesablauf nachgeht. Bühne und Kostüme beinhalten viele humorvolle Details und Anspielungen auf die Geschichte des Landestheaters. Ein Schauspielensemble, das nicht nur durch die Kunst der Maske mal eben um 50 Jahre gealtert ist, Welthits von „Born to Be Wild“ bis „I Will Survive“ und ein bissig-schwarzer Humor wollen den Abend zu einem würdigen vorläufigen Abschied von dem historischen Theatergebäude machen.

Karten gibt es an der Theaterkasse, online unter www.landestheater-coburg.de, bzw. an der Abendkasse ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn. red