Musikalische Darbietungen, eine Ausstellungseröffnung, ein Bilderverkauf und eine Lesung von Texten zum Thema Frieden lassen die Aktivitäten der evangelischen Kirchengemeinde Weitramsdorf mit ihrer Kirchweih am Samstag, 15., und am Sonntag, 16. Oktober, erneut zu einer „Kulturkirchweih“ werden.

Der Kirchweihreigen beginnt am Samstag ab 14 Uhr mit dem Basarverkauf im alten Gemeindehaus. Um 17 Uhr ist es dann so weit: Die Coburger Autorengemeinschaft „Schreibsand“ liest in der Nikolauskirche Texte über den Frieden , musikalisch umrahmt von den „Swinging Oldies“ Klaus Wunderer (Saxofon) und Paul Lentner (Piano). In den unterschiedlichsten Facetten beleuchten sieben Autorinnen und Autoren die Thematik und setzen ein Fanal gegen Aggression und Kriegstreiberei. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Ukrainehilfe wird gebeten.

Am Sonntag findet um 9.30 Uhr in der Nikolauskirche der Kirchweihgottesdienst statt. Er wird mitgestaltet von den Konfirmanden und begleitet vom Männergesangsverein. Ab 14 Uhr ist dann Kirchweihbetrieb in und um das Pfarrhaus, natürlich auch wieder der Verkauf des Basarteams. Aufspielen werden dazu die „Upper Franconian Old Stars“, kurz „Ufos“, mit bekannten Dixie-Melodien und das bei Verpflegung mit Speisen und Getränken.

Um 15.30 Uhr ist es dann möglich, Fotomotive der beiden Weitramsdorfer Hans Haake und Dieter Ertel aus der Ausstellung zum Schreibwerkstattbuch zu erwerben. Für eine amüsante Verkaufsveranstaltung wird Gemeinderätin Melanie Eberlein sorgen. Ersetzt werden die „alten“ Bilder durch die Kreationen der Coburger Autorin Willemina Preiß und des Weitramsdorfer Doku-Fotografen Christian Göller, die mit ihrer neuen Ausstellung „Faszination Haiku“ Literatur und Fotokunst vereinen. cg