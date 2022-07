Die Mediathek in Neustadt und auch die Stadtbücherei Rödental bieten in diesem Jahr in den großen Ferien wieder ihren beliebten Sommerferien-Leseclub an. Alle Kinder und Jugendlichen aus der Region haben die Möglichkeit, sich bei dieser kostenlosen Aktion anzumelden, Bücher und Comics zu verschlingen und Preise zu gewinnen.

Zahlreiche nagelneue Kinder- und Jugendbücher warten auf eifrige Leserinnen und Leser. Diese tollen Bücher stehen während der Sommerferien exklusiv nur den Clubmitgliedern zum Ausleihen zur Verfügung. Vom dünnen Erstlesebuch oder Comicroman bis zum dicken Schmöker ist für Leseanfänger und für Leseprofis gleichermaßen etwas dabei. Nach dem Lesen muss das Buch nur noch bewertet werden und mit etwas Glück kann man so bei der großen Preisverlosung nach den Ferien einen der vielen schönen Preise gewinnen. Alle Kinder, die mindestens drei Bücher gelesen haben, werden außerdem mit einer Urkunde ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Mediathek Neustadt.

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler aller Schularten ohne Altersbeschränkung.

In der Region bieten übrigens nur die Mediathek Neustadt und die Stadtbücherei Rödental diese Aktion an. Deshalb dürfen sich gerne auch Kinder aus Nachbargemeinden kostenlos anmelden.

Konzept wurde überarbeitet

2021 wurde das Konzept dieses bayernweiten Leseförderprojekts neu überarbeitet und modernisiert. Die Mediathek Neustadt folgt dem neuen Konzept, so erhalten alle Clubmitglieder nach der Anmeldung ein Club-Heft (Sommer-Journal), in das sie gelesene Bücher sowie gehörte Hörbücher, die Teilnahme an Challenges sowie Kreativbeiträge eintragen und damit Stempel sammeln. Auf vielfachen Wunsch kommen in diesem Jahr aber auch wieder die altbewährten Bewertungskarten zum Einsatz, die bei der Preisverlosung am Ende als Los dienen. Anmeldeformulare zum Leseclub liegen in der Mediathek aus bzw. können von der Homepage unter neustadt-bei-coburg.de/stadtbuecherei heruntergeladen werden. Die Anmeldung ist in Neustadt ab sofort möglich. Der Sommerferien-Leseclub startet in Neustadt am 27. Juli und geht bis zum 13. September.

In der Stadtbücherei Rödental beginnt der Leseclub am 29. Juli und endet am 12. September. Die Anmeldung ist in Rödental ab dem 25. Juli möglich.

Das große Abschlussfest mit Urkundenausgabe, Preisvergabe und Überraschungsgast findet in beiden Bibliotheken am 17. September statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter sommerferien-leseclub.de oder in der jeweiligen Bibliothek: Mediathek Neustadt, Georg-Langbein-Straße 1, Telefon 09568/ 81136, Stadtbücherei Rödental, Bürgerplatz 1, Telefon 09563/ 9636. red