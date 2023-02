Über zwei Millionen Euro wird die Gemeinde Lautertal bis 2026 alleine in die Straßensanierungen investieren. Das kündigte Bürgermeister Karl Kolb bei der Bauausschusssitzung am Mittwoch an. Während einer Besichtigungsfahrt wurde an einigen Schwerpunkten vor Ort der Zustand der Straßen in Augenschein genommen.

Als erstaunlich stark befahren erwies sich bei der Besichtigung die Gemeindeverbindungsstraße von Rottenbach nach Ottowind. Hier ist besonders ein Teilstück im Kurvenbereich am Berg kurz vor der Gemarkungsgrenze nach Meeder sehr in Mitleidenschaft gezogen. „Dafür sind für 35.000 Euro Sanierungen der Oberfläche und des Banketts im Sommer dieses Jahres vorgesehen“, erläuterte Bauamtsleiter Peter Welz .

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Rottenbach sind der Steinbruchweg mit 615 Metern (215.000 Euro ) sowie Steinbruchweg-Schlösschenweg, ein Flurweg (70.000 Euro ). Im Ortsteil Neukirchen steht die Sanierung der Kauleite von der Kreuzung Mühlenstraße in Richtung Mirsdorfer Weg auf dem Programm (125.000 Euro ). Hier regte Wolfgang Zapf an, das Teilstück bis zum Skilift mit ins Auge zu fassen, und Norbert Seitz verwies darauf, dass dies durchaus Sinn mache, weil es Bestandteil einer öffentlichen Ortsverbindungsstraße sei. „Wir nehmen den Gedanken auf und werden in den Haushaltsvorberatungen die finanziellen Möglichkeiten prüfen“, betonte Bürgermeister Karl Kolb.

Saniert wird auch die Bergstraße, wo nach Leitungsverlegungen durch die SÜC Handlungsbedarf besteht. Das Vorhaben umfasst 270 Meter bei einem kalkulierten Aufwand von 140.000 Euro . Hinzu kommen in Neukirchen auch der Taimbacher Weg (24.000 Euro ), der Emstadter Weg 180.000 Euro ) sowie ein Reststück des Mirsdorfer Weges (60.000 Euro , mit Förderung aus dem Projekt „boden:ständig“).

In Planung wird auch die Buchenleite genommen, wo es durch einen Hangrutsch Probleme gibt. Hier sind zunächst Arbeiten für 100.000 Euro vorgesehen bei einem veranschlagten Gesamtaufwand von 250.000 Euro . Auf der Agenda steht zudem die Straße „Am Hag“ mit 100.000 Euro . Angehen wird man ebenfalls die Bereiche Rösersweg/Hühnerbergsweg/Bahnhofstraße in Tiefenlauter. „Hier muss nun unbedingt etwas geschehen, um das Oberflächenwasser kontrolliert abzuleiten und die Oberfläche neu zu machen“, gab der Bauamtsleiter zu verstehen. In Tiefenlauter sind Maßnahmen über 400.000 Euro von 2023 bis 2026 vorgesehen. In Oberlauter kommen die Beuerfelder Straße (270.000 Euro ) sowie in Unterlauter das Hirtengässchen mit 30.000 Euro hinzu.

Kolb: Schrittweise Realisierung

Alle Maßnahmen müssten bis 2026 auf ihre finanzielle Machbarkeit hin geprüft werden. „Verwaltung und Gemeinderat werden alles tun, um eine schrittweise Realisierung der Aufgaben zu sichern“, erklärte Bürgermeister Karl Kolb.

Schwer gefordert ist die Kommune auch bei der Sanierung der Hauptschule „Am Lauterberg“. Vor allem der Brandschutz muss hier sichergestellt werden, erklärte Welz. Außerdem müssen die Decken in den langen Fluren neu gestaltet, die gesamte EDV neu verkabelt werden und vieles mehr. Alleine dafür seien bis 2026 760.000 Euro erforderlich, allerdings könne die Gemeinde dabei mit erheblichen Förderungen rechnen. Die Gesamtkosten einschließlich Pausenhof-Neugestaltung umfassen in den nächsten vier Jahren circa 1,5 Millionen Euro .