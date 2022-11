Hohe Auszeichnung für gleich vier verdiente Kommunalpolitiker aus dem Coburger Land: Bei einer Feierstunde in den Räumen der Regierung von Oberfranken in Bayreuth hat Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz im Auftrag von Innenminister Joachim Herrmann die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze an Hubert Becker, Wolfgang Beyer (beide Ahorn), Axel Dorscht und Ernst-Wilhelm Geiling (beide Bad Rodach) überreicht.

Diese Auszeichnung erhalten langjährige Kommunalpolitiker , die sich besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erworben haben. Wie das Landratsamt mitteilt, war als offizieller Vertreter des Landkreises Coburg Martin Stingl bei der Aushändigung der Auszeichnungen zugegen. Der stellvertretende Landrat würdigte die Ausdauer, mit der die vier Geehrten seit Jahrzehnten ihr ehrenamtliches Engagement versehen: „Über eine so lange Zeit in der Kommunalpolitik aktiv zu sein, ist schon beeindruckend und etwas ganz Besonderes.“ Landrat Sebastian Straubel gratulierte den vier Geehrten: „Wir können stolz darauf sein, dass wir so engagierte und erfahrene Kommunalpolitiker im Landkreis haben. Gemeinderat zu sein, ist eines der schönsten Ehrenämter, das die Politik zu bieten hat.“

Die Geehrten sind:

Hubert Becker: Der Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler wurde 1984 in den Ahorner Gemeinderat gewählt. In dieser Zeit hat Hubert Becker insbesondere die bauliche Entwicklung seiner Heimatgemeinde mit geprägt – sei es nun mit dem Bau der Dreifachhalle, der mit einem Staatspreis ausgezeichneten Sanierung der Kulturhalle in Witzmannsberg oder bei der Neugestaltung der Ahorner Ortsmitte.

Wolfgang Beyer: Der amtierende stellvertretende Bürgermeister kam 1988 in den Gemeinderat und hat sich – wie die Regierungspräsidentin lobte – „mit persönlichem Einsatz und konstruktiven Vorschlägen“ für seine Heimatgemeinde Ahorn engagiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit Beyers liegt im Arbeitskreis Ahorn-Eisfeld. Dort ist er inzwischen offiziell der Partnerschaftsbeauftragte.

Axel Dorscht: Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister wurde 1990 in den Bad Rodacher Stadtrat gewählt. Dort zählten die Fortentwicklung der „Therme Natur“ sowie die touristische Entwicklung zu seinen Schwerpunkten. Außerdem gilt Axel Dorscht als „Erfinder“ des heute noch sehr beliebten „Tags der Europäer“, der auf seinen Antrag hin als jährliche Veranstaltung ins Leben gerufen wurde.

Ernst-Wilhelm Geiling: Der langjährige Dritte und später auch Zweite Bürgermeister wurde 1990 in den Stadtrat Bad Rodach gewählt. Er legte besonderes Augenmerk auf die Standortbedingungen für das Handwerk und die Industrie in seiner Heimatstadt. Er setzte sich zudem für einen funktionalen Marktplatz, einen ansprechenden Kurpark und eine schöne Altstadtpromenade ein. red