Eine gute Nachricht gibt es zum Jahreswechsel für den Landkreis Coburg: Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter hat Landrat Sebastian Straubel in einem Schreiben einen satten Zuschuss für den Umbau der Wiesenfelder Kreuzung auf dem Gebiet der Gemeinde Meeder zugesichert. Das berichtet das Landratsamt.

Bei Wiesenfeld laufen seit Anfang August die Bauarbeiten für einen neuen Kreisverkehrsplatz, über den mit der neuen Trasse der Staatsstraße 2205 sowie der Kreisstraße CO 4 in Fahrtrichtungen Weidach und Wiesenfeld drei wichtige Verbindungen westlich von Coburg zusammengeführt werden. Beim Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Coburg mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg (dem Straßenbaulastträger für die Staatsstraße) hat das Verkehrsministerium die für eine Förderung notwendige „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse“ anerkannt. Vom Anteil des Landkreises an den Baukosten wurden 370.000 Euro als zuwendungsfähig anerkannt und eine Förderung in Höhe von rund 275.000 Euro in Aussicht gestellt.

Die Planer gehen davon aus, dass die Gesamtkosten bei knapp 2,3 Millionen Euro liegen werden. Rund 45 Millionen Euro sind für die gesamte Neubautrasse zwischen dem „Kaeser-Kreisel“ in Coburg und Wiesenfeld vorgesehen. red