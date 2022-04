Nachdem sie letztes Jahr so schnell vergriffen waren, bietet das Coburger Puppenmuseum zu Ostern erneut die beliebten Kuschelhasen der Firma EBO aus Kipfendorf zum Selberstopfen an. Die Basteltüte eignet sich prima als Geschenk fürs Osternest , teilt das Puppenmuseum mit.

Für den Preis von 6 Euro enthält sie alle Materialien: Die fertige Hülle des Häschens muss mit der Füllwatte kräftig gestopft werden. Anschließend braucht es noch eine kleine Naht am Bauch und eine hübsche Schleife um den Hals – schon ist der flauschige Hoppler fertig! Die Basteltüten sind zu den Öffnungszeiten täglich von 11 bis 16 Uhr an der Kasse des Coburger Puppenmuseums erhältlich. Am Karfreitag, 15. April, bleibt das Museum geschlossen. In den Osterferien gilt für den Museumsbesuch weiterhin die 3G-Regel sowie die Maskenpflicht (Erwachsene FFP2-Maske, Kinder ab sechs Jahren medizinische Maske). red