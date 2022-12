Bei seiner Wintersitzung in Elsa beschlossen Vorstand und Beirat des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege ein abwechslungsreiches Programm für das Jahr 2023.

Ein Workshop zum Thema Ziergehölzschnitt macht am 24. Februar den Auftakt. Er findet um 14 Uhr in einem Moggenbrunner Privatgarten statt. Am 3. März folgt ein Schnittkurs von Beerenobst, Spalierobst und Spindel. Man trifft sich hierzu um 14 Uhr am Obstlehrgarten. Es folgt ein weiterer Schnittkurs zum Thema „Erziehungs- und Erhaltungsschnitt bei Äpfeln“. Die Veranstaltung findet am 16. März um 14 Uhr auf der Obstwiese des Landratsamtes Coburg statt.

Für den April ist eine Führung zum Thema „Es leuchten die Osterglocken“ terminiert. Der Termin ist für den 17. April um 17 Uhr am Obstlehrgarten vorgesehen. Für die Ausgabe der Edelreiser bittet der Verband, den 18. April vorzumerken. Bestellte Reiser können in der Zeit von 14 bis 16 Uhr am Reiserkeller in Ebersdorf (neben der Kempfenhütte) abgeholt werden. Eine Bestellliste findet sich auf der Homepage des Kreisverbandes . Letzter Bestelltermin der Edelreiser ist der 31. Januar. Im Anschluss an die Reiserausgabe findet am selben Tag um 18 Uhr ein Veredlungskurs am Obstlehrgarten statt.

Ins Reich der Kräuter führt eine Kräuterwanderung mit Annette Eppler am 16. Mai. Der Tag der offenen Gartentür findet klimabedingt bereits am 4. Juni statt. Die Teilnehmer und die Öffnungszeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Eine Vier-Tagesfahrt führt vom 12. bis 15. Juni zu Traumgärten im Münsterland und in Holland. Nähere Infos finden sich auf der Homepage des Kreisverbandes kv-gartenbau-coburg.de. Die Sommersitzung des Verbandes steht am 29. Juni in Gauerstadt auf der Agenda. Die große Palette unterschiedlichster Johannisbeersorten wird anlässlich einer Verkostung am 6. Juli ab 17 Uhr am Obstlehrgarten aufgetischt. Das Thema des kommenden kreisinternen Wettbewerbs lautet „Vertikales Grün (Fassadenbegrünung)“. Mehrere Bewertungsteams werden am 15. September die teilnehmenden Gärten unter die Lupe nehmen.

Wer seine Apfel- und Birnensorten bestimmen lassen möchte, sollte sich den 24. September vormerken. Die Sortenbestimmung wird von einer Obstsortenausstellung in der Zeit von 10 bis 16 Uhr begleitet. Die traditionelle Coburger Weinlese lädt am 5. Oktober ab 17 Uhr ein, um die im Lehrgarten kultivierten Sorten zu verkosten. „Wir pressen Apfelsaft“ lautet das Thema einer Aktion, die am 9. Oktober am Obstlehrgarten um 14 Uhr für kleine und große Gartenfreunde stattfinden soll. Die Wintersitzung am 16. November in Stöppach beschließt das Jahresprogramm 2023. Änderungen sind möglich.

Anmeldungen zu den Veranstaltung und zu der Mehrtagesfahrt sind bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes am Landratsamt Coburg möglich. TN