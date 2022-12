Das Team des Landratsamtes Coburg wird von den Bürgerinnen und Bürgern als sehr kundenfreundlich und kompetent bewertet. Das ist einer Pressemitteilung zufolge das Ergebnis der Bürger-/Kundenbefragung 2022, die der Innovationsring des Bayerischen Landkreistags mit Unterstützung des Marktforschungsunternehmens Ipsos durchgeführt hat. 14 von 71 Landkreisen in Bayern haben im Sommer daran teilgenommen – darunter auch der Landkreis Coburg.

Von Juli bis Mitte August wurden 400 Telefon-Interviews mit Kundinnen und Kunden geführt, die während ihres Bürgeranliegens mit dem Landratsamt Erfahrungen in den Sachbereichen Abfallwirtschaft, Bauamt, Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sowie im Jugendamt und im Büro des Landrats gemacht haben. Die Gesamtzufriedenheit mit dem Landratsamt lag laut Mitteilung dabei mit 95 Prozent zwei Prozentpunkte über dem Durchschnitt der bayernweiten Kundenbefragung.

Landrat Sebastian Straubel freut sich über das Ergebnis, vor allem weil es in schwierigen Zeiten entstanden sei. Er sagt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in der Corona-Zeit Erstaunliches geleistet – und das pandemiebedingt unter schwierigsten Bedingungen in der direkten Kundenbetreuung .“ Die Belastung sei infolge der aktuellen Krisen nicht weniger geworden. Die Kundenbefragung sei aber auch Ansporn, trotz einer erfreulichen Bilanz insgesamt noch besser zu werden.

Ideen gebe es schon, sagte Straubel. So soll der bereits gut bewertete Online-Service, der durch Angebote wie der Abfall-App bereits besteht, noch weiter ausgebaut werden, um den Bürgerinnen und Bürgern Angebote digital verfügbar zu machen. Aktuell werde außerdem beispielsweise daran gearbeitet, die Voraussetzungen für einen digitalen Bauantrag zu schaffen. red