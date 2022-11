Die PR-Agentin Grete schreibt in der 500-seitigen Handlung voller Wendungen, Enthüllungen, Psychologischem, Fiktivem und Mythischem „ihren Lebensroman“. Eigentlich ist es der Autor Andreas Gößling, der mit „Geisterschrein“ ein komplexes Werk geschaffen hat, das den Zenit seines langjährigen Schaffens darstellt. Leichtfüßig kommt anfänglich eine Liebesgeschichte daher, die schnell zum Krimi wird, im Laufe der Handlung Protagonistin Grete in einer Art Entwicklungsroman am Literaturbetrieb zweifeln lässt und sich schließlich als Psychothriller entpuppt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bestsellerautor Andreas Gößling lebte fast zehn Jahre lang in Coburg , jetzt lebt er bei Berlin. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter literaturwissenschaftliche Werke, kultur- und mythengeschichtliche Sachbücher und Romane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Einige seiner Bücher standen monatelang auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Das sind beispielsweise „Wolfswut“, „Rattenflut“ und „Drosselblut“ (True-Crime-Trilogie) oder „Die Maya-Priesterin“.

Am 2. November ist sein neuestes Buch „Geisterschrein“ bei Knaur (ISBN: 978-3-426-52779-5, 528 Seiten, Paperback, 16,99 Euro) erschienen. Der literarisch anspruchsvolle Thriller ist sehr vielschichtig, ist Liebesroman, Entwicklungsroman , Krimi und Psychothriller in einem. Gößling setzt sich darin unter anderem auch mit dem Literaturbetrieb und der Literaturkritik auseinander. red