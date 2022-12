Die dreijährige Vertretungszeit von Pfarrerin Krisztina Kollei in den evangelischen Kirchengemeinden Meeder und Beuerfeld endete im Oktober. Am 3. Adventssonntag fand in der St. Laurentiuskirche durch Dekan Andreas Kleefeld die Installation im Beisein von Pfarrern und Pfarrerinnen aus der Ephorie Bad Rodach sowie mit zahlreichen Gottesdienstbesuchern statt.

Pfarrerin Krisztina Kollei kam von der ungarischen Kirche und musste für das Amt in Bayern eine sogenannte dreijährige „Probezeit“ absolvieren. Sie bewarb sich nun offiziell für die Kirchengemeinden Meeder und Beuerfeld. Die Kirchenvorstände und das Dekanat Coburg haben auf die erneute Stellenausschreibung verzichtet und dadurch konnte Kollei die Stelle als evangelische Pfarrerin übertragen werden.

Die Urkunde als Pfarrerin auf Lebenszeit verlas Seniorpfarrer Rolf Roßteuscher. Die Übergabe und Segnung übernahm Dekan Kleefeld. Er lobte Kolleis Engagement und freute sich, dass sie sich zwischenzeitlich sehr gut in die Kirchengemeinden eingelebt habe.

Eine große Herausforderung sei das 370. Friedensdankfest gewesen. Die Pfarrerin sagte, sie freue sich über die zahlreichen Kontakte in den Kirchengemeinden und werde diese weiterhin pflegen. Ihre Familie und sie selbst fühlten sich in Meeder sehr wohl.

Den Gottesdienst gestalteten der Posaunenchor und der Laurentiuschor musikalisch. Zu einem gemütlichen Beisammensein luden die Kirchengemeinden in die „Alte Schule“ ein. kagü