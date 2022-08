Der Klößmarkt startet heuer schon am Donnerstag, 1. September, um 11 Uhr. Festlich wird es von 17.15 Uhr an, wenn die Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das Jubiläum der Gebietsreform feiert. Seit 50 Jahren gehören Beiersdorf , Creidlitz, Löbelstein, Lützelbuch, Rögen, Scheuerfeld und Seidmannsdorf zu Coburg . Der Abend der Stadtteile beginnt mit Blasmusik auf dem Markt, um 18.15 Uhr ziehen Abordnungen aus den Stadtteilen, angeführt vom Spielmannszug Schmölz, auf dem Markt ein und Oberbürgermeister Dominik Sauerteig hält eine Festansprache. Zu diesem Anlass hat die Historische Gesellschaft Coburg eine Chronik der Stadtteile herausgegeben, die Stadtheimatpfleger Christian Boseckert am Donnerstag vorstellen wird.

Nach dem offiziellen Teil spielt der Musikverein Beiersdorf , und die Coburgerinnen und Coburger können entspannt bei Kloß und Soß’ zusammensitzen. Für das leibliche Wohl sorgen vom 1. bis 4. September die Restaurants Kräutergarten, Hopfen & Malz, Oylnspygl sowie das Café Schubart und die Brauerei Kaiserdom. Das Klößmarkt-Team von Coburg Marketing freut sich, heuer sowohl alte als auch neue Gastronominnen und Gastronomen in Coburgs guter Stube begrüßen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Treiben auf dem Klößmarkt startet jeweils um 11 Uhr, auf der Bühne gibt es täglich Livemusik. Das Programm steht unter coburg.de zum Download bereit. Am Sonntag, 4. September, lädt das erste große Sonntagsspektakel des Citymanagements by Stadtmacher zum Schlemmen und Shoppen ein – inklusive Kinderflohmarkt und vielen Attraktionen für Klein und Groß. red