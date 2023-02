Fridays-for-Future Coburg weist darauf hin, dass am 3. März ab 14.30 Uhr wieder ein Demozug mit abschließender Kundgebung auf dem Marktplatz stattfindet. „Wir rufen alle dazu auf, sich uns anzuschließen und gemeinsam mit uns für Klimagerechtigkeit auf die Straße zu gehen. Während LNG-Terminals in nicht mal einem Jahr gebaut werden und somit neue fossile Infrastruktur geschaffen wird, stoppt der Ausbau der erneuerbaren Energien immer noch, Klimaziele werden von Ministerien gebrochen und nicht mal ausreichende Pläne zur Einhaltung der Klimaziele vorgelegt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Fridays-for-Future Coburg .

Ein besonderer Fokus soll in diesem Jahr auf Lützerath liegen, einem Dorf, das bekanntlich abgerissen wurde, um Kohle abbauen zu können. „Dass Lützerath abgebaggert wird, ist ein Resultat aus Dekaden langer politischer Fehlentscheidungen, die sich darin begründen, dass wirtschaftliche Interessen über das Wohlergehen von Menschen gestellt werden“, sagt Elisa Hunger, die selbst in Lützerath war und auch auf dem Klimastreik in Coburg über ihre Erfahrungen berichten wird.

Aber auch in Coburg werde sich viel zu sehr auf leeren Versprechungen ausgeruht, anstatt aktiv Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. „Seit 2010 gibt es schon das Integrierte Klimaschutzkonzept, welches sehr genau aufzeigt, welche Handlungsebenen es hier auf lokaler Ebene gibt und wie man diese umsetzt. Anstatt das Konzept umzusetzen, das damals einstimmig im Stadtrat verabschiedet wurde, verstaubt dieses nun unbeachtet in einer Schublade“, sagt Niko Neeb.

Weiter heißt es, Wissenschaftler gingen davon aus, dass mit dem jetzigen Kurs das 1,5- Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen sei. Der Weltklimarat zeige deutlich auf, dass dies katastrophale Folgen haben werde.

Um klar zu machen, dass „Klimapolitik Zukunftspolitik ist“, wird zum ersten Coburger Klimastreik dieses Jahres eingeladen. red