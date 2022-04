Osterferien im Deutschen Burgenmuseum: In diesem Jahr kann das Deutsche Burgenmuseum zum ersten Mal seit zwei Jahren Pandemie wieder an Ostern Besucher empfangen. „Es ist prima, endlich wieder Veranstaltungen im Museum durchzuführen“, erklärt Direktorin Adina Rösch. „Unsere Online-Angebote, die wir im Lockdown entwickelt haben, wurden sehr gut angenommen, aber vor Ort Ausstellungen erkunden, Führungen besuchen oder an Kinderbastelaktionen teilnehmen bringt einfach mehr Freude.“ Daher stehen in den Osterferien auch vor allem die jüngeren Besucher im Vordergrund. Am Samstag, 16. April, können sich Schulkinder zwischen acht und 13 Jahren um 15 Uhr und 16 Uhr bei Mitmachführungen auf eine einstündige Expedition durch das Museum begeben. Anhand von kniffligen Quizfragen, bunten Spielkarten und spaßigen Spielen wie „Ich sehe was, was du nichts siehst“ erkunden die Expeditionsteilnehmer Rüstungen, Burgen, Bilder und vieles mehr. Aufmerksame Teilnehmer entdecken vielleicht sogar Museumsfledermaus Hubsi, die sich gerne in dunklen Ecken der Burg versteckt.

Am Sonntag, 24. April, gibt es zudem jeweils von 13 bis 17 Uhr burgenmäßige Bastelaktionen. Jeder kann seine eigene Holzburg nach eigenen Vorstellungen gestalten. Ob rosa Prinzessinnenburg oder schwer einnehmbare Drachenfestung – jede Gestaltung ist möglich. Die Holzform sowie Farbe gibt es im Burghof. Kleiner Tipp: Die Veste Heldburg wäre ein gutes Vorbild für die Gestaltung. Da die Führungen auf maximal zehn Kinder (sieben bis zwölf Jahre) begrenzt sind, ist eine Voranmeldung bis Mittwoch, 13. April, erforderlich. Auf die Teilnahme an der Mitmachführung und der Bastelaktion entfallen jeweils zwei Euro Teilnahmegebühr. red