Erneut zieht ein starkes Ensemble in den Kampf gegen die dunklen Mächte der Zauberwelt, angeführt von Oscar-Preisträger Eddie Redmayne („The Danish Girl“). David Yates führte Regie nach einem Drehbuch von J.K. Rowling, von Steve Kloves inszeniert.

Utopolis Multiplexkino

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: Professor Albus Dumbledore ( Jude Law ) weiß, dass der dunkle Zauberer Grindelwald ( Mads Mikkelsen ) versucht, die Kontrolle über die Zaubererwelt zu übernehmen. Da er ihn allein nicht aufhalten kann, vertraut er dem Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) an, ein Team aus Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggelbäcker auf eine gefährliche Mission zu führen, bei der sie alten und neuen Bestien begegnen und mit Grindelwalds wachsender Legion von Anhängern zusammenstoßen (143 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 16.10, 19.30 und 19.50 Uhr; Do., Mo., Mi. in OV in Englisch ohne Untertitel um 19.45 Uhr).

VHS-Film: À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen: Mit opulenten Bildern feiert Regisseur Éric Besnard mit „À la Carte“ ein schwelgendes Fest der Sinne auf Celluloid. In seiner klugen, wunderbar ausgespielten Geschichte einer späten Liebe zwischen zwei eigenwilligen Charakterköpfen erzählt er elegant von der Erfindung des Restaurants im Fahrwasser der Revolution (113 Minuten; frei ab 0 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Morbius (frei ab 12; täglich 16.40 und 20.10 Uhr). – Sonic the Hedgehog II (frei ab 6; täglich 16.20 und 19.50 Uhr). – Uncharted (frei ab 12; täglich 20.10 Uhr). – The Batman (frei ab 12; täglich um 16.10 und 19.30 Uhr). – Jackass forever (frei ab 16; Fr., Sa., So. 20.10 Uhr). – Ambulance (frei ab 16; täglich außer Di., Mi. 19.50 Uhr). – JGA: Jasmin. Gina. Anna (frei ab 12; Di., Mi. 20 Uhr). – Wunderschön (frei ab 6; täglich 20 Uhr). Spider-Man: No Way Home 3D (frei ab 12; täglich 16.10 Uhr). – Der Wolf und der Löwe (frei ab 6; täglich 16.30 Uhr). – Sing 2 3D (frei ab 0; täglich 16.20 Uhr). – Die Gangster Gang 3D (frei ab 6; täglich 16.30 Uhr). – Die Häschenschule – Der große Eierklau (frei ab 0; täglich 16.40 Uhr).