Der Kirchweihkalender für 2023 ist in Arbeit. Das Regionalmanagement Coburg teilt mit, dass es auch im Jahr 2023 einen Kirchweihkalender im Taschenformat plant. Damit keine Kirchweih in Stadt und Landkreis Coburg vergessen wird, werden die Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe aufgerufen: Sie sollten die Kirchweihtermine, Backofen- und Bierfeste, auch die Schafkopf- und Bierkopf-Turniere ihrer Gaststätten, Vereine und Kirchengemeinden melden.

„Der Kirchweihkalender bietet eine Schnellübersicht über sämtliche Kerwas in Stadt und Landkreis Coburg“, sagt Mark Roschlau, Auszubildender bei der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. „Und das Beste daran: Man kann den Kalender überall mitnehmen, da er in jede Hosentasche passt“, sagt Roschlau weiter.

Der Kalender wird nach Fertigstellung in den Rathäusern und Tourist-Infos in Stadt und Landkreis Coburg kostenfrei erhältlich sein. Neben dem Kirchweihkalender in gedruckter Form stehen auch wieder alle Termine in digitaler Form bereit. Roschlau: „Ohne die bisher tolle Unterstützung der Städte und Gemeinden, Kirchen, Vereine und Bürgerinnen und Bürger würde es diesen Kerwa-Planer nicht geben.“

Terminhinweise, Fotos und Veranstaltungsinformationen können bis zum 22. Februar per E-Mail an mark.roschlau@region-coburg.de oder unter der Rufnummer 09561/514-9147 beim Regionalmanagement eingereicht werden. Die Veröffentlichung erfolgt selbstverständlich kostenfrei. red