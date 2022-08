Im Herbst dieses Jahres findet an zwei Terminen ein Kulturprogramm mit zwei verschieden Künstlern in der Neustadter Kultur.werk.stadt statt. Wie das Kulturamt Neustadt mitteilt, macht den Auftakt am 8. Oktober Annette von Bamberg mit ihrem 3. Kabarett-Solo „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!“. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über reservix.de oder agentur-streckenbach.de erhältlich.

Annette von Bamberg hat es wieder getan: Sie hat geschwitzt, sie hat geschrieben, sie hat ihre Dämonen ausgetrieben. Strahlend steht sie da, die Kühne, zwei Stunden Power auf der Bühne. Die Welt ist reif für die Fortsetzung von: „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!“ Frauen jubeln und Männer stöhnen. Doch diesmal ist nicht das männliche Geschlecht das Hauptziel ihrer Spottscheibe. Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude über sich selber her, wie sie es schon lange wagen wollte, aber sich nie getraut hat. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig: kein Ich, kein Mann, keine Frau, nicht einmal das 4. Geschlecht. Das Publikum kann sich auf eine wilde Mischung aus explodierender Wortgewalt und treffsicherem Humor freuen, gepaart mit Spontaneität und fröhlichem Optimismus. red