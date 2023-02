Im südlichen Teil des Bad Rodacher Ortsteils Rudelsdorf fällt ein eleganter, schlanker Holzbau mit fränkischem Ziegeldach ins Auge. Was an eine ortstypische Scheune erinnert, ist ein veritabler Neubau, der eine junge Familie beherbergt.

Am Montag, 20. März, um 18 Uhr haben Interessierte rund zwei Stunden die Möglichkeit zur Hausbegehung mit Bildpräsentation zu den Bauetappen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Bauherrengespräche“ der Initiative Rodachtal statt.

Auf ihrer Suche nach einem passenden neuen Zuhause im Raum Bad Rodach vor sechs Jahren überzeugte Mirka und Jürgen Schröder in Rudelsdorf nicht nur der attraktive Baugrund am Ortsrand, sondern eine aktive und aufgeschlossene Dorfgemeinschaft. Mit viel Eigenleistung baute das Paar gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn elf Monate an seinem Traumhaus. Heute ziert die ehemalige Baulücke ein langgestreckter Baukörper, der aufgrund des ökologischen Baumaterials – Lehm und Holz – und der Formensprache an eine traditionelle Scheune erinnert. Die Innenräume sind großzügig und modern gestaltet. Eine weitere Besonderheit: Das Haus kann modular erweitert werden und bei Bedarf zum Zwei- oder Dreiseithof entwickelt werden. Das Objekt wurde mit dem Baukulturpreis 2020 der Initiative Rodachtal ausgezeichnet.

Wie die Initiative Rodachtal mitteilt, haben die Gesprächsteilnehmer am 20. März vor Ort die Gelegenheit, mit gleich mehreren Personen und Fachleuten zu sprechen: Mirka und Jürgen Schröder , Florian Kirfel vom beauftragten Architekturbüro, mit Experten für Naturbaustoffe, Vertreterinnen und Vertretern der Initiative Rodachtal und der Stadt Bad Rodach, so zum Beispiel mit Bürgermeister

Tobias Ehrlicher.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Deswegen ist eine Anmeldung bis zum 14. März unter post@initiative-rodachtal.de oder unter der Telefonnummer 036871/30317 erforderlich. Veranstalter des Bauherrengesprächs ist die Initiative Rodachtal in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Historische Bausubstanz. red