Rund 350 Vorschläge, Ideen und Wünsche haben Bürgerinnen und Bürger für den „Green Deal Coburg 2030“ eingereicht – online (mitmachen.coburg.de) und offline. Jetzt geht es daran, diese Ideen umzusetzen. „Ich bin beeindruckt, dass so viele Vorschläge eingereicht worden sind. Ich freue ich mich darauf, viele Ideen gemeinsam mit den Coburgerinnen und Coburgern zu verwirklichen“, sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig laut einer Pressemitteilung. „Wir sehen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger intensiv damit auseinandersetzen, wie unsere Stadt ökologisch und sozial nachhaltiger werden kann.“

Mitmachen ist ganz einfach: Auf der Internetseite mitmachen.coburg.de registrieren, ein Thema wählen und auf „Ich mache mit“ klicken. So bilden sich Gruppen, die gemeinsam Projekte in einem bestimmten Bereich realisieren wollen. „Die Website ist die Plattform, die den Teilnehmenden dabei hilft, sich zu vernetzen“, erklärt Karin Engelhardt, Projektmanagerin für den Green Deal.

Im kommenden Jahr werden erste Treffen zur Vernetzung stattfinden. Unter anderem ist ein großer Green-Deal-Kongress geplant.

Vorschlag bereits umgesetzt

Ein Vorschlag, der über die Green-Deal-Plattform angeregt wurde, ist bereits umgesetzt: Vor dem „Dialog“ in Metzgergasse steht eine Foodsharing Telefonzelle. „So stelle ich mir das vor: Eine Idee kommt von Bürgerinnen und Bürgern , die auch gleich an ihrer Umsetzung arbeiten – und wir als Stadtverwaltung unterstützen und fördern“, so Karin Engelhardt. red