Die IT-Branche ist aktuell eine Männerdomäne. Der Verein Tech in the City will das ändern. Der Sektor biete eine Bandbreite an Chancen und Potenzialen, die vielen noch gar nicht bewusst sei. Der Verein hat es sich deswegen zum Ziel gemacht, mehr Talente und vor allem Frauen für Tech-Jobs zu begeistern. In einem Online-Vortrag per Skype am Mittwoch, 21. September, von 9 bis 10.30 Uhr wird die Branche vorgestellt. Der Vortrag richtet sich vor allem an Frauen, die neugierig sind, was der Sektor zu bieten hat. Es werden kein Vorwissen und keine Vorerfahrungen benötigt. Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind bei Bianca Heger per E-Mail an Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de möglich. Heger ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Sie bietet jederzeit die Möglichkeit einer individuellen Beratung zu allen Themen rund um den beruflichen Wiedereinstieg. Dafür ist sie unter der Telefonnummer 09561/93309 oder per E-Mail an Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de erreichbar. red