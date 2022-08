Das Fragezeichen macht den Unterschied „Typisch Franken ?“ heißt eine Ausstellung über Franken , die noch bis zum 6. November in der Orangerie des Ansbacher Schlosses gezeigt wird.

Würde sich Coburg ohne das Fragezeichen im Titel überhaupt zu Franken zählen lassen? Zum historischen Franken wohl kaum. Denn wie zu Füßen der Veste hinlänglich bekannt, wurde der hiesige Teil des vormaligen Herzogtums Coburg-Sachsen und Gotha erst durch eine Volksabstimmung 1918 Oberfranken und damit Bayern angegliedert. Auch heutige Sprachforscher zählen den Coburger Dialekt zum Thüringischen und weder zum Unterostfränkischen, noch zum Oberostfränkischen um Bamberg und Bayreuth.

Coburger, die mal nicht nach dem Haar in der Suppe suchen, werden sich gewiss anfreunden können mit der durchaus repräsentativen Ecke, die ihrer Heimat in der vom „ Haus der Bayerischen Geschichte “ (Sitz: Augsburg) liebevoll gestalteten Franken-Schau eingeräumt worden ist. Es geht hier übrigens mal nicht um HUK, Brose oder Kaeser und deren ökonomische Bedeutung für Raum, Zeit und Welt, sondern um das, was Franken von alters her verbindet. Zum Beispiel die Kleinstaaterei.

Man möchte fast von einer Kirchturmpolitik sprechen, mit der die Ober-, Unter- und Mittelfranken früher zurechtkommen mussten: Fürstbistümer in Bamberg und Würzburg, klösterliche Ländereien inklusive ganzer Dörfer nebst deren Bewohner; da ein Herzogtum, dort eine Freie Reichsstadt und dazu die Markgrafschaften. So ist gar der preußische Adler im Wappen fränkischer Dörfer oder Städte erklärlich.

Selbst Nürnberger Patrizier gefielen sich als Herren über so manches fränkische Dorf. Mittendrin die fränkischen Landjuden als unverzichtbare Händler, mal gelitten und integriert, mal verfolgt und ausgegrenzt. Ein eigenes, leider trauriges Kapitel der Heimatgeschichte unter der rot-weißen Flagge mit dem Franken-Rechen.

Nicht nur die alten Reichsstraßen und überregionalen Handelswege stellten erste Entwicklungsachsen durch Franken dar. Der schon früh bis Bamberg schiffbare Main, die Flößerei aus dem Frankenwald bis zum Rhein, später der Ludwig-Donau-Main-Kanal und endlich die Eisenbahn mit ihrer Magistrale München-Berlin trugen zum Wandel der fränkischen Regionen bei. Im vergangenen Jahrhundert kamen die Autobahnen und Bundesstraßen dazu.

Kunstfertige Handwerker und Heerscharen von Heimarbeitern schickten begehrte Produkte aus Glas oder Porzellan und heiß geliebtes Spielzeug rund um den Globus. Künstler von Weltruhm gingen aus den drei Bezirken hervor und pfiffige Franken erfanden weit mehr als das Nürnberger Ei oder den Rundfunkempfänger zur Endmontage auf dem Küchentisch: Es gab eine Zeit, da durften in Deutschland keine fertigen Rundfunkgeräte verkauft werden. Max Grundig wusste, wie es anders geht.

Jahre der Reformation und die Spinne

So kommt der Ausstellungsbesucher am katholischen Bamberg vorbei zur Lutherstadt Coburg . Hier eine Reliquie des Bistumsheiligen Otto (dessen Kinnlade, die in Wein getaucht als „Otto-Wein“ Heilkraft an Fieberkranken und von Tollwut Befallenen entfalten sollte), dort eine Seite aus der Lutherbibel: Erinnerung an die Coburger Jahre des Reformators. Religiöse Aspekte der Heimatgeschichte.

Absoluter Blickfang der Coburger Sektion ist jedoch eine dicke, fette, schwarze Spinne: Sie huscht auf einem Monitor in einer Endlosschleife von Coburg aus über eine Europakarte und markiert jene Hauptstädte , in denen die Herzöge von Coburg-Sachsen-Gotha Verwandte besuchen konnten.

Die Adelsfamilie spann ein Netz mit ihren Söhnen und Töchtern, Basen und Vettern zwischen London und St. Petersburg, Stockholm und Lissabon, Brüssel und Bukarest: Eine putzige Animation der vielfältigen europäischen Beziehungen des Coburger Geschlechts, die sogleich mit einer Ordenssammlung des Herzogs Ernst II. , des „Helden von Eckernförde“ ergänzt wird. Einen güldenen Tafelaufsatz in Form eines Linienschiff-Modells bekam der Marineoffizier für seine erfolgreiche Kriegslist dazu. Das Prunkstück ist als Leihgabe aus Coburg nach Ansbach gereist.

Gute per Bahn erreichbar

Wer sich nun durch diesen kurzen Abriss der Ausstellung „Typisch Franken ?“ veranlasst sieht, mal ins gut 160 (Straßen-)Kilometer entfernte Ansbach zu „düsen“, ist dort (in angenehm klimatisierten Museumsräumen) herzlich willkommen. Billiger als noch im August mit dem 9-Euro-Ticket kommt man nicht in die Markgrafen-Stadt am Zufluss des „Onolzbachs“ in die Fränkische Rezat.

Werktags auf der Schiene zum Beispiel ab Coburg um 8.32 Uhr mit dem Regionalexpress (RE) 49, Umstieg in Lichtenfels um 9.42 Uhr in den RE 42 sowie um 10.18 in Nürnberg in den RE 90 Richtung Stuttgart. Ankunft in Ansbach um 11.06 Uhr. Rückfahrten von Ansbach über Nürnberg, Bamberg nach Coburg starten fast stündlich.

Mit dem Auto empfiehlt sich die Fahrt „querbeet“ via Bamberg, B 505 und B 470 durch Höchstadt und Neustadt/Aisch sowie Bad Windsheim über die Frankenhöhe nach Ansbach zu fahren. (Wenn kein Stau dazwischenkommt, geht’s über die Autobahnen schneller, aber landschaftlich ist das natürlich nicht so reizvoll).

Mehr zur Ausstellung „Typisch Franken ?“ unter www.hdbg.de.