Die Theatergruppe Dörfles-Esbach präsentiert die Komödie „Suche Mann für meine bessere Hälfte“. Max Prossel, Jungbauer vom Prosselhof (Sebastian Kling), ist zum Leidwesen seines Vater Franz (Volker Weigand) und seiner jungen Frau Rose (Nicole Büschel) ein ausgemachter Hypochonder. Unterstützt in seinen eingebildeten Leiden wird er von seiner Tante Irmine (Bettina Ruppert). Außer von Irmine bekommt Max moralische Unterstützung von seinem Kumpel Anton (Werner Dalke). Als der Dorfarzt in den Urlaub gefahren ist, schaut seine Vertretung, der Gemeindepfleger Jambo (Sylvio Woweries), nach dem Rechten. Der kennt sich nicht nur mit leidenden Menschen aus, sondern auch mit dem lieben Vieh.

Die Premiere findet am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle in Dörfles-Esbach statt. Weitere Termine sind 29. und 31. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr).

Am Sonntag, 30. Oktober, geht es bereits um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen los, Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es noch am 4. und 5. November jeweils um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Der Kartenvorverkauf ist an folgenden Tagen im Sportheim Dörfles-Esbach : Donnerstag, 13. und 20. Oktober, von 18 bis 19 Uhr sowie Samstag, 22. Oktober, von 15 bis 16 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Die Theatergruppe Dörfles-Esbach teilt außerdem mit, dass sie dieses Jahr keinen telefonischen Kartenverkauf oder Umtausch mehr anbietet. red