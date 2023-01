Der Mittelschulverbund Coburg Stadt und Land, zu dem die Rückert-Mittelschule und die Heiligkreuz-Mittelschule in Coburg sowie die Mittelschulen in Lautertal, Untersiemau, Seßlach und Bad Rodach gehören, bietet eine Informationsveranstaltung am 15. Februar zu den M-Klassen.

Die M-Klassen beginnen mit der 7. Klasse und enden nach der 10. Klasse mit dem Mittleren Schulabschluss (Mittlere Reife). Ein Wechsel in den M-Zug ist je nach Noten jedes Jahr möglich. Die Grundlagen für den Unterricht sind die Stundentafel und der Lehrplan der Mittelschule , das Anforderungsniveau ist aber deutlich höher, heißt es in einer Pressemitteilung. Es bleibe beim Klassenlehrerprinzip und den gewohnten Unterrichtsfächern. Zudem werde großer Wert auf die Berufsorientierung gelegt. Diese M-Klassen werden abwechselnd an der Heiligkreuz-Mittelschule und der Rückert-Mittelschule gebildet.

Für die M-Klassen ist ein bestimmter Notendurchschnitt erforderlich: für die M7 2,66 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch; für die M8/M9 2,33 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch; für die M10 der Quali und 2,33 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch. Diese Berechtigung kann ein Schüler/eine Schülerin im Zwischenzeugnis, im Jahreszeugnis oder durch eine zusätzliche Aufnahmeprüfung erreichen.

Die Schulen bitten um eine Anmeldung bis 8. März. Auch eine vorläufige Anmeldung ist möglich. Anmeldeformulare befinden sich auf der Homepage der jeweiligen Schulen.

Um zusätzliche Fragen zum Übertritt in eine M-Klasse und zu einer eventuellen Aufnahmeprüfung zu klären, lädt in diesem Jahr die Heiligkreuz-Mittelschule Coburg alle Erziehungsberechtigten, die sich für den M-Zug interessieren, zu einem Info-Abend ein. Dieser findet am Mittwoch, 15. Februar, um 18.30 Uhr in der Aula der Heiligkreuz-Mittelschule statt. red