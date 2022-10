Die Domänenhalle der Stadt Rödental wird am Samstag, 8. Oktober, zum Mekka der fränkischen und thüringischen Briefmarkensammler. Die Briefmarkenfreunde Oeslau und Umgebung veranstalten am 8. Oktober ihren 45. Oberfranken-Briefmarken-Tauschtag mit Werbeschau.

Jedes Jahr im Herbst floriert normalerweise das philatelistische Leben. So lief es Jahr für Jahr, bis Corona kam. Auf Liebgewonnenes musste verzichtet werden, auf persönliche Kontakte. „Es entsteht oft der Eindruck, dass die Philatelie ein Hobby von älteren Herren ist. Deshalb wollen wir allen zeigen, wie inspirierend das Sammeln und wie spannend die Geschichten hinter manchen Briefen oder Marken sind. Diese Geschichten haben das Potenzial, andere zu begeistern und den mitleidigen Blick in Bewunderung zu verwandeln“, sagt der leidenschaftliche Sammler Hartmut Scholz aus Rödental und fügt hinzu: „Ja, es stimmt, dass die Zahl der Philatelisten abnimmt. Was sich aber nicht ändert, ist der uneingeschränkte Spaß am Sammeln.“

Pferde, Coburg und viel mehr

Die Vereinsmitglieder aus Rödental und benachbarten Vereinen zeigen in 40 Ausstellungsrahmen in der sogenannten Offenen Klasse ihre Exponate zu verschiedenen Themen. Die gezeigten Sammlerobjekte sind sehr weit gespannt, die Ausstellungsstücke befassen sich unter anderen mit folgenden Themen: Ansichtskarten aus Coburg Stadt und Land, Pferde in Großbritannien, Deutsche Spielzeugstraße, bedeutende Künstler, der Point-Alpha-Preis. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Exponate , die am Samstag gezeigt werden sollen.

Eine Besonderheit ist auch die große Tombola, es gibt hier nur Gewinne, keine Nieten.

Die Ausstellung wird am 8. Oktober von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Die offizielle Eröffnung findet um 11 Uhr durch den Zweiten Bürgermeister der Stadt Rödental , Thomas Lesch, statt.

Es werden Tauschtische zur Verfügung gestellt, ebenso werden Händler vertreten sein – Briefmarken, Ansichtskarten, Briefe und Münzen werden hier angeboten. Die Sammlerfreunde bieten ihren Gästen auch eine Beratung zu deren vorhandenen „Schätzen“ an.

Der Eintritt zum 45. Oberfrankentauschtag der Briefmarkensammler in der Domäne in Rödental ist kostenfrei. red