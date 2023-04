Meeder — So langsam steigt die Anspannung bei Mareike Meyer – dabei wird sie selbst nicht im Rampenlicht stehen. Doch die junge Frau , die zusammen mit Ludwig Seubert die Laienspiel-Abteilung beim TSV Meeder führt, setzt auf Perfektion. Perfektion bei der ersten großen Aufführung des Stückes, das seit fast genau drei Jahren im Wartestand ist – wegen Corona. Nun feiert das Stück, bei dem sich das Publikum in der Handlung selbst wiedererkennen soll, Premiere. „Wir freuen uns wirklich, dass es bald losgeht“, sagt Meyer, die für den reibungslosen Ablauf der Proben und Aufführungen verantwortlich ist.

Nach der langen Vorlaufzeit geht bei der Premiere am 17. April aber nun endlich wieder der Vorhang in der Vereinshalle auf. Insgesamt fünfmal wird die Laienspielgruppe von da an bis Anfang Mai auftreten. Das Bühnenbild ist bereits an Ort und Stelle. Auch die Texthefte hat des Ensemble schon längst beiseitegelegt. Die Laienspieler können sich ihre jeweiligen Wortbeiträge auch deshalb so gut einprägen, weil sie viele der Orte und involvierten Personen bestens kennen.

Das „Heimatfest“, das aus der Feder von Regina Rösch stammt, ist nämlich ganz auf Meeder und seine Umgebung umgeschrieben. „Der ein oder andere Zuschauer wird sich während der Aufführung ganz sicher wiedererkennen“, verspricht Meyer.

Das Stück „Das Heimatfest“ wird am Freitag, 21. April, Freitag, 28. April, Sonntag, 30. April, Freitag, 5. Mai und Samstag, 6. Mai, jeweils um 19, gezeigt. Alle Aufführungen finden in der Sporthalle des TSV Meeder statt. Der Vorverkauf für die fünf Aufführungen läuft bereits. Karten sind bei Ricca Jankowsky (Tel.: 09566/1856) und im Sagasser-Getränkemarkt in Meeder (09566/1077) erhältlich.