Die Kirche Kunterbunt hatte am Samstag zum Familienevent ins Kongresshaus Rosengarten eingeladen. Mehr als 500 große und kleine Besucher folgten der Einladung. Eine Kirche, in die auch Pippi Langstrumpf gerne gehen würde, das ist Kirche Kunterbunt. Mit diesem neuen Format von Kirche sollen alle Generationen und Familien angesprochen werden. Es ist kein Gottesdienst, bei dem man stillsitzen muss, sondern ein Aktionsvormittag mit viel Bewegung, Tanz und Musik. An verschiedenen Stationen konnten Eltern mit ihren Kindern und Großeltern mit ihren Enkelkindern gemeinsam basteln, Experimente machen, werken und spielen.

Kirche Kunterbunt Coburg ist ein Gemeinschaftsprojekt der evangelischen Kirchengemeinde St. Moriz, der Johanneskirche Coburg , der Katharina-von-Bora-Gemeinde und des CVJM Coburg . Diesmal hatte das Orga-Team um Bertram Unger nach der Pandemie mit Online-Veranstaltungen alles vorbereitet für die persönliche Begegnung vor Ort. Alle, ob Groß oder Klein, konnten einen Gottesdienst mit allen Sinnen feiern. Dazu gehörten auch die biblische Geschichte und zum Abschluss ein Konfettifeuerwerk. Dazu gab es moderne Lieder zum Mitsingen und Mittanzen und ein kleines Theaterstück. Nach dieser „Feierzeit“ trafen sich alle zur „Essenszeit“, dem gemeinsamen Abschluss der kurzweiligen Stunden. Bei einer großen Vielfalt an Kreativ- und Aktivstationen erlebten die Kids einen Spaßparcours mit Angeln, Topfschlagen und Dosenwerfen. Die Kleinen hatten ihren Spaß beim Bobbycarrennen oder beim Binden von Blumensträußen. Instrumente bauen, Geschenke auspacken, Tischsets gestalten und Servietten falten gehörte zu dem tollen Programm. des