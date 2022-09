80 Tage Kultur erleben – das Spielzeugmuseum in Neustadt steckt nach eigener Angabe mitten in seinem intensivsten Veranstaltungsprogramm aller Zeiten. In den kommenden Wochen ist für Familien und Kleinkunstliebhaber allerhand geboten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vier Bereiche

Mit Industrie-Kultur, Sammel-Kultur, Kinder-Kultur und Sprach-Kultur sind die verschiedenen Veranstaltungsbereiche überschrieben.

In der kommenden Woche steht die Industrie-Kultur im Fokus der Veranstaltungsreihe „80 Tage Kultur erleben“. Den Auftakt gestaltet die Heimatpflegerin Isolde Kalter am Dienstag, 6. September um 19 Uhr mit einem spannenden Vortrag über „das interessanteste Spielzeug der Welt“ – Max Oscar Arnolds Arnoldia.

Erlebnisreicher Familientag

Am Mittwoch, 7. September, blickt das Spielzeugmuseum Neustadt mit den teilnehmenden Familien von 13 bis 15 Uhr hinter die Kulissen einer Neustadter Plüschspielwarenfabrik. Und am Samstag, 10. September, vereint das Spielzeugmuseum zahlreiche Spielwarenfirmen aus Neustadt vor und im Museum. Ein erlebnisreicher Familientag erwartet die kleinen und großen Besucher samt Traktor-Rallye, XXL-Plüschspielen, Teddybären stopfen und vielem mehr. Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt.

Der Bereich Sammel-Kultur schließt sich an: In der Woche vom 12. bis 18. September werden alle Sammlerherzen im Spielzeugmuseum Neustadt höherschlagen.

So geht es weiter

Neben zwei spannenden Vorträgen von Burkhard Grempel, Vorsitzender der Sammler- und Briefmarkenfreunde Neustadt, am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr und der Sammlungsleiterin der Alten Schäferei Ahorn, Johanna Fendl, am Freitag, 16. September, um 18 Uhr veranstaltet das Spielzeugmuseum Neustadt am Sonntag, 18. September, von 9 bis 15 Uhr in Zusammenarbeit mit den Sammler- und Briefmarkenfreunden Neustadt die 17. Figuren- und Blechspielzeugbörse.

Hier gibt es Infos

Ausführliche Informationen und Preises können telefonisch unter der Nummer 09568/5600 oder per E-Mail an info@spielzeugmuseum-neustadt.de erfragt werden. Auch Tickets können unter diesen Kontaktmöglichkeiten gebucht werden. red