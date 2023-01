Der Kleintierzuchtverein Niederfüllbach feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag . Er wurde vor 125 Jahren, am 16. Januar 1898, gegründet. Deshalb findet am kommenden Sonntag, 8. Januar, eine große Jubiläumsschau in der Emil-Kirchner-Halle statt. Präsentiert werden 192 Tiere, 118 Tauben und 74 Kaninchen. Der Eintritt zu dieser Schau ist frei. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr können die Tiere bewundert werden.

Neustarts nach den Kriegen

Einen Tag zuvor findet im Gasthof Beckenhaus, das schon seit Jahrzehnten das Vereinslokal ist, ein Züchterabend statt. Dabei will der Verein, dessen Züchter schon hohe Preise auf nationaler und internationaler Ebene gewonnen haben, auf seine Geschichte zurückblicken. Diese startete am 16. Januar 1898 mit 17 Züchtern. Georg Angermüller war der erste Vorsitzende nach der Gründung. Das Ganze war kein Hobby, so wie heute, die Tiere trugen zum Lebensunterhalt bei. 1908 fand die erste Ausstellung des Kleintierzuchtvereins Niederfüllbach statt.

Im Ersten Weltkrieg ruhten die Vereinsaktivitäten. 1922 wurde eine Gruppe mit den Vereinen aus Grub am Forst, Niederfüllbach und Creidlitz gegründet. Creidlitz schied nach 50 Jahren wieder aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war 1946 ein Neubeginn. Die erste Vereinsschau fand im selben Jahr statt.

Der Verein hat aktuell 43 Mitglieder, darunter sind acht Ehrenmitglieder und vier Jugendliche. Seit 2001 führen Nicole Boßecker als Vorsitzende und Susanne Holzheid als ihre Stellvertreterin den Verein. mst