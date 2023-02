Vor 125 Jahren, also 1898, wurde die BRK-Bereitschaft Rodach gegründet. Dieses Jubiläum wurde in einem würdigen Rahmen in der Destillerie Möbus gefeiert. Nicht nur die Mitglieder, sondern auch Bürgermeister Tobias Ehrlicher, Vertreter der Ortsvereine, die Kreisbereitschaftsleitung mit Claus Weigand an der Spitze feierten mit.

In seiner Geburtstagsrede ging Claus Weigand auf die Idee des Rotkreuz-Gründers Henry Dunant ein: Menschen, egal welcher Herkunft, zu helfen. Aufgrund der vielfältigen Freizeitaktivitäten sei dies heute nicht mehr selbstverständlich, beim Roten Kreuz mitzuarbeiten, und es werde immer schwieriger, junge Menschen für den Rotkreuz-Gedanken zu begeistern, betonte Weigand. Die BRK-Bereitschaft Bad Rodach lebe durch ihre ehrenamtlichen Mitglieder, die sich neben ihrem Beruf und der Familie dem Rotkreuz-Gedanken verpflichtet fühlten. Viele größere Schadensereignisse wären ohne die ehrenamtliche Hilfe nicht beherrschbar, sagte Weigand. Außerdem könnten viele Veranstaltungen ohne einen Sanitätsdienst nicht durchgeführt werden.

Einsätze sind vielfältig

Die BRK-Bereitschaft Bad Rodach hat mit ihrer Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung ihre Leistungsfähigkeit mehrfach bei verschiedensten Einsätzen schon oft im gesamten Landkreis und weit darüber hinaus unter Beweis gestellt. Unter anderem waren die Mitglieder in der Flüchtlingshilfe sowie bei katastrophalen Hochwasserereignissen an der Elbe und an der Donau sowie nach der Flut im Ahrtal im Einsatz. In der Region leisten sie Sanitätsdienst beim Coburger Sambafest oder auch bei Vorstellungen auf der Waldbühne Heldritt . Nicht zu vergessen sind die Blutspendedienste.

Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand überreichte dem Bad Rodacher Bereitschaftsleiter Johann Luczkow die Henry-Dunant-Medaille als hohe Auszeichnung. Dieser erzählte etwas aus der Vergangenheit der Bad Rodacher Bereitschaft. So konnte vor gut elf Jahren ein neues Bereitschaftsfahrzeug gekauft werden. 2016 habe der Freistaat Bayern dem BRK in Bad Rodach ein Katastrophenschutzfahrzeug übergeben. Allein im vergangenen Jahr seien 1322 Stunden ehrenamtlich geleistet worden, sagte Luczkow. Gleichzeitig bedauert er, dass man trotz intensiver Suche noch keinen Bereitschaftsarzt gefunden habe.