Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung, die in dieser Woche vorgestellt wurde, haben es junge Menschen mit Hauptschulabschluss immer schwerer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ihr Anteil in der dualen Berufsausbildung sinke, während der Anteil der Abiturienten steige, die eine Berufsausbildung beginnen, so heißt es in der Studie.

Auf diese Veröffentlichung hin meldet sich nun die Industrie- und Handelskammer zu Coburg zu Wort. „Diese Aussage trifft für den IHK-Bezirk Coburg definitiv nicht zu!“, betont Rainer Kissing, Leiter der Beruflichen Bildung bei der Industrie- und Handelskammer zu Coburg . Der Anteil der Auszubildenden mit einem Haupt- oder Mittelschulabschluss sei hier seit Jahren konstant bei deutlich über 20 Prozent. Kissing weiter: „Auch der Aussage, dass immer mehr Abiturienten in der dualen Berufsausbildung ankommen, können wir für Coburg nicht zustimmen. Deren Anteil an den Azubis liegt seit Jahren relativ konstant bei 22 Prozent.“

Wie aus der Pressemitteilung der IHK zu Coburg hervorgeht, gab es zum Ausbildungsstart 2022 in Stadt und Landkreis Coburg nach Information der örtlichen Agentur für Arbeit 598 Ausbildungsplatzsuchende und 1259 gemeldete Ausbildungsplätze.

Kein Verdrängungswettbewerb

Das bedeutet: Rein rechnerisch standen für jeden Schulabsolventen zwei Lehrstellen zur Verfügung. „Bei doppelt so vielen Stellen wie Bewerbern sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz so gut wie nie, unabhängig von der Schulart der Bewerber“, betont Kissing. Er kenne keinen einzigen Fall, in dem Abiturienten die Bewerbungen von Absolventen anderer Schularten verdrängt hätten. „Es gibt keinen Verdrängungswettbewerb . Bei unseren Unternehmen sind ausbildungswillige und -fähige Absolventen der Mittelschulen genauso gefragt und angesehen wie entsprechende Abgänger von anderen Schularten.“

Kissing bewertet es als Erfolg und qualitative Bereicherung für die Ausbildungsbetriebe, dass auch Abiturienten eine Karriere mit Lehre anstreben.

Bundesweit gibt es 320 gewerblich-technische und kaufmännische Ausbildungsberufe, im IHK-Bezirk Coburg bilden 319 Unternehmen in 81 Berufen aus.

„Bei diesem großen Angebot ist für jedes Interesse und jede Qualifikationsstufe etwas dabei“, ist Rainer Kissing überzeugt und betont: „Im Coburger IHK-Bezirk bestehen für die Abgänger aller Schularten sehr gute Karrieremöglichkeiten auf Basis der dualen Berufsausbildung. Es ist wichtig, das noch stärker zu kommunizieren und auch für mehr Wertschätzung für das duale Ausbildungsmodell zu sorgen.“

Die IHK zu Coburg bietet auch in diesem Jahr unterschiedlichste Veranstaltungen, Aktionen und Projekte an, zum Beispiel die „Zeig DICH!-Tour“ für erste Kontakte zwischen Schülern und Unternehmen, die Ausbildungsscouts, die in allen Schularten für die duale Berufsausbildung werben, das IHK-Kompetenzzentrum für Maschinen-Anlagenbau und Automotive sowie die IHK-Berufsbildungsmesse, die am 21. und 22. April im Kongresshaus stattfindet. red